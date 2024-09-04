Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 04.09.2024 (обновлено: 13:59 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/donetsk-1970496812.html
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке - РИА Новости, 04.09.2024
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:23
2024-09-04T13:59
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970506463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beb607d0d430bc739c457e898212987e.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел пришелся по рынку в микрорайоне "Текстильщик". Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов, погибли по меньшей мере два мирных жителя. Очевидцы сообщили также о минимум троих раненых.В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок на "Текстильщике". Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. Ранения получили 10 мирных жителей. Повреждения получили 15 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240903/obstrel-1970366348.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рынок в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ.
2024-09-04T13:23
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970506463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_114f800c2f1efd35be3c1c965cc0e744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия
Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке

Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке, есть раненые

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по рынку в микрорайоне "Текстильщик". Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов, погибли по меньшей мере два мирных жителя. Очевидцы сообщили также о минимум троих раненых.
В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок на "Текстильщике". Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. Ранения получили 10 мирных жителей. Повреждения получили 15 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.
Последствия атаки ВФУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Украинские войска десять раз обстреляли территорию ДНР во вторник
3 сентября, 21:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала