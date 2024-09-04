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Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке

Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке - РИА Новости, 04.09.2024

Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:23

2024-09-04T13:23

2024-09-04T13:59

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел пришелся по рынку в микрорайоне "Текстильщик". Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов, погибли по меньшей мере два мирных жителя. Очевидцы сообщили также о минимум троих раненых.В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок на "Текстильщике". Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. Ранения получили 10 мирных жителей. Повреждения получили 15 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240903/obstrel-1970366348.html

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Рынок в Донецке после обстрела ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ. 2024-09-04T13:23 true PT0M27S

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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия