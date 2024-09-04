https://ria.ru/20240904/donetsk-1970496812.html
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке - РИА Новости, 04.09.2024
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:23
2024-09-04T13:23
2024-09-04T13:59
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970506463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beb607d0d430bc739c457e898212987e.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел пришелся по рынку в микрорайоне "Текстильщик". Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов, погибли по меньшей мере два мирных жителя. Очевидцы сообщили также о минимум троих раненых.В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок на "Текстильщике". Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. Ранения получили 10 мирных жителей. Повреждения получили 15 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240903/obstrel-1970366348.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970506463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_114f800c2f1efd35be3c1c965cc0e744.jpg
Рынок в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ.
2024-09-04T13:23
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия
Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке
Два человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке, есть раненые