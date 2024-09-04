https://ria.ru/20240904/donetsk-1970417961.html
При обстреле Донецка пострадала девушка
При обстреле Донецка пострадала девушка - РИА Новости, 04.09.2024
При обстреле Донецка пострадала девушка
Девушка получила ранения в Кировском районе Донецка утром в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:31
2024-09-04T08:31
2024-09-04T08:31
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Девушка получила ранения в Кировском районе Донецка утром в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате вражеской атаки на Кировский район Донецка сегодня ранним утром около ДК имени Абакумова получила ранения девушка 2004 года рождения", - написал Кулемзин, добавив, что пострадавшая госпитализирована в городскую больницу. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 4.00 мск украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
кировский район
донецк
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При обстреле Донецка пострадала девушка
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала девушка