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При обстреле Донецка пострадала девушка - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/donetsk-1970417961.html
При обстреле Донецка пострадала девушка
При обстреле Донецка пострадала девушка - РИА Новости, 04.09.2024
При обстреле Донецка пострадала девушка
Девушка получила ранения в Кировском районе Донецка утром в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:31
2024-09-04T08:31
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Девушка получила ранения в Кировском районе Донецка утром в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате вражеской атаки на Кировский район Донецка сегодня ранним утром около ДК имени Абакумова получила ранения девушка 2004 года рождения", - написал Кулемзин, добавив, что пострадавшая госпитализирована в городскую больницу. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 4.00 мск украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадала девушка

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала девушка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Девушка получила ранения в Кировском районе Донецка утром в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате вражеской атаки на Кировский район Донецка сегодня ранним утром около ДК имени Абакумова получила ранения девушка 2004 года рождения", - написал Кулемзин, добавив, что пострадавшая госпитализирована в городскую больницу.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 4.00 мск украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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