https://ria.ru/20240904/donetsk-1970417961.html

При обстреле Донецка пострадала девушка

При обстреле Донецка пострадала девушка - РИА Новости, 04.09.2024

При обстреле Донецка пострадала девушка

Девушка получила ранения в Кировском районе Донецка утром в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:31

2024-09-04T08:31

2024-09-04T08:31

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Девушка получила ранения в Кировском районе Донецка утром в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате вражеской атаки на Кировский район Донецка сегодня ранним утром около ДК имени Абакумова получила ранения девушка 2004 года рождения", - написал Кулемзин, добавив, что пострадавшая госпитализирована в городскую больницу. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 4.00 мск украинский беспилотник атаковал Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия