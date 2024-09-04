https://ria.ru/20240904/doktrina-1970408547.html

Россия учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины

Россия учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины - РИА Новости, 04.09.2024

Россия учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины

Отказ Запада от диалога с РФ, наступление на интересы безопасности РФ, провоцирование войны на Украине учитывается при формировании обновлений ядерной доктрины, РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:40

2024-09-04T07:40

2024-09-04T07:40

дмитрий песков

россия

украина

москва

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отказ Запада от диалога с РФ, наступление на интересы безопасности РФ, провоцирование войны на Украине учитывается при формировании обновлений ядерной доктрины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что РФ сейчас ведет работу по формированию новых подходов по обновлению ядерной доктрины. По его словам, актуализации ядерной доктрины требуют нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий Запада. "Что это за действия? Это первое – отказ от диалога с РФ, продолжение линии по наступлению на интересы и безопасности РФ, и затем провоцирование продолжения горячей войны на Украине. Это не может не иметь последствия. Это все учитывается в Москве, анализируется и это все ляжет в основу тем предложениям, которые будут сформулированы", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970405158.html

россия

украина

москва

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дмитрий песков, россия, украина, москва