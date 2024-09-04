https://ria.ru/20240904/doktrina-1970408547.html
Россия учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины
Россия учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины - РИА Новости, 04.09.2024
Россия учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины
Отказ Запада от диалога с РФ, наступление на интересы безопасности РФ, провоцирование войны на Украине учитывается при формировании обновлений ядерной доктрины, РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:40
2024-09-04T07:40
2024-09-04T07:40
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отказ Запада от диалога с РФ, наступление на интересы безопасности РФ, провоцирование войны на Украине учитывается при формировании обновлений ядерной доктрины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что РФ сейчас ведет работу по формированию новых подходов по обновлению ядерной доктрины. По его словам, актуализации ядерной доктрины требуют нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий Запада. "Что это за действия? Это первое – отказ от диалога с РФ, продолжение линии по наступлению на интересы и безопасности РФ, и затем провоцирование продолжения горячей войны на Украине. Это не может не иметь последствия. Это все учитывается в Москве, анализируется и это все ляжет в основу тем предложениям, которые будут сформулированы", - заявил Песков.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970405158.html
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дмитрий песков, россия, украина, москва
Дмитрий Песков, Россия, Украина, Москва
Россия учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины
Песков: отказ Запада от диалога учтут при создании обновлений ядерной доктрины