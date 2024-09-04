https://ria.ru/20240904/dfo--1970476438.html

Каждый пятый житель ДФО занимается бизнесом или планирует начать

Каждый пятый житель ДФО занимается бизнесом или планирует начать - РИА Новости, 04.09.2024

Каждый пятый житель ДФО занимается бизнесом или планирует начать

Опросы в рамках оценки качества жизни в городах Дальнего Востока показывают высокий уровень предпринимательской инициативы — каждый пятый (21%) опрошенный уже... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:23

2024-09-04T12:23

2024-09-04T12:28

россия

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Опросы в рамках оценки качества жизни в городах Дальнего Востока показывают высокий уровень предпринимательской инициативы — каждый пятый (21%) опрошенный уже ведет бизнес или планирует его начать, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. Такие данные он представил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, ВЭБ.РФ расширяет систему комплексной аналитики качества жизни, в том числе по проектам ГЧП; цифровые сервисы и решения будут активно использованы в ходе реализации масштабной повестки госкорпорации по развитию экономики городов, в том числе мероприятий мастер-планирования. В дискуссии "Цифровая среда" о влиянии современных платформенных и цифровых решений на качество жизни в городах приняли участие представители Государственной Думы, "Яндекса", "Авито", Ассоциации цифровых платформ. "Для ВЭБа поддержка экономики городов, в которых проживает более 75% жителей и формируется до 80% ВВП, — одно из ключевых направлений работы. Мы смотрим на город с точки зрения ежедневного опыта жизни рядовой семьи: с какой городской инфраструктурой она взаимодействует, какие сервисы задействует. Система комплексной аналитики качества жизни и базы знаний по развитию городов, частью которой является Индекс ВЭБ.РФ, постоянно развивается — за счет новых массивов данных, расширения инструментария аналитики и в партнерстве с лидерами компетенций. Мы видим высокое влияние современных цифровых решений и сервисов на качество жизни обычной семьи в городе, для нас это одно из фокусных направлений. Готовы как к обмену данными, так и к совместной проработке комплексного инструментария оценки социальных эффектов инвестиций", — отметил Самохин, слова которого привели в ВЭБе. Он подчеркнул, что инструментарий аналитики социальных эффектов может активно использоваться в проектах ГЧП, которые выступают важным фактором развития экономики и притока частных инвестиций в важные для качества жизни людей проекты. "Наработки Индекса ВЭБа могут стать частью экспертизы новых проектов на предмет достаточности и оптимальности обеспечиваемых ими социальных эффектов. Для этого мы анализируем как зарубежный опыт, так и российскую практику, ведем работу по развитию географии и глубины охвата и аналитики данных — как объективных, так и опросных", — сказал Самохин. Современные цифровые решения и сервисы вносят весомый вклад в обеспечение качества и комфорта жителей города, обеспечивают доступ к услугам и возможности обратной связи для оценки эффектов. По данным Индекса ВЭБ.РФ, в городах Дальнего Востока доля жителей региона, которые регулярно используют такси для поездок по городу, составляет порядка 15%. Еще один дальневосточный тренд — сокращение доли жителей, которые регулярно пользуются личным автотранспортом. Одна из причин — развитие городского общественного транспорта. ВЭБ продолжит расширять инструментарий аналитики качества жизни и комплексных социальных эффектов. "Особенность платформенных решений в том, что с ними граждане взаимодействуют регулярно, напрямую. ВЭБ.РФ концентрируется на крупной инфраструктуре и содействии ключевым сферам развития экономики городов. Мы также активно развиваем аналитический инструментарий — как в части масштабной работы по мастер-планированию, которую ВЭБ ведет с городами, так и по внедрению сервисов", – заключил Самохин.

https://ria.ru/20240903/vebrf-1969960951.html

https://ria.ru/20240903/rets-1970194088.html

https://ria.ru/20240828/patent-1968950419.html

россия

дальний восток

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Артем Смирнов

россия, дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вэб.рф (вэб)