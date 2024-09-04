Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать детские сим-карты - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/deti-1970533572.html
В Госдуме предложили создать детские сим-карты
В Госдуме предложили создать детские сим-карты - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме предложили создать детские сим-карты
В Госдуме прорабатывают идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ и ограничением по скачиванию "взрослых" игр на телефон,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:20
2024-09-04T15:20
общество
россия
владивосток
татьяна буцкая
госдума рф
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967352433_0:266:3071:1993_1920x0_80_0_0_f36dd5ba728d5d5f02076171929d1cae.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. В Госдуме прорабатывают идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ и ограничением по скачиванию "взрослых" игр на телефон, заявила РИА Новости на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. "Думаю, что будет правильным сделать детские интернет-карточки, поставив на них запрет на скачивание "взрослых" игр", - сказала она РИА Новости. Буцкая добавила, что можно, например, для программ, которые касаются обучения, сделать вход для ребенка бесплатным, чтобы ребенок при обучении не платил за интернет. "Пока их (сим-карт) нет, контроль за соблюдением детьми интернет-гигиены зависит от родителей", - добавила депутат. Буцкая отметила, что в Госдуме разработан законопроект с рекомендациями родителям по покупке игрушек для детей. Депутат считает, что РФ должна прийти к психологической и педагогической экспертизе игрушек, а также выпустить соответствующий ГОСТ для такой экспертизы. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240813/zapret-1965828407.html
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958678469.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967352433_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_82fa8d1449d737c8c5fb290d217fe62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владивосток, татьяна буцкая, госдума рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Россия, Владивосток, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Госдуме предложили создать детские сим-карты

Депутат Госдумы Буцкая предложила создать детские сим-карты с ограничениями

© iStock.com / Nadezhda1906Дети смотрят мультфильм
Дети смотрят мультфильм - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / Nadezhda1906
Дети смотрят мультфильм . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. В Госдуме прорабатывают идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ и ограничением по скачиванию "взрослых" игр на телефон, заявила РИА Новости на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
"Думаю, что будет правильным сделать детские интернет-карточки, поставив на них запрет на скачивание "взрослых" игр", - сказала она РИА Новости.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Госдуме предложили запретить детское шампанское
13 августа, 02:47
Буцкая добавила, что можно, например, для программ, которые касаются обучения, сделать вход для ребенка бесплатным, чтобы ребенок при обучении не платил за интернет.
"Пока их (сим-карт) нет, контроль за соблюдением детьми интернет-гигиены зависит от родителей", - добавила депутат.
Буцкая отметила, что в Госдуме разработан законопроект с рекомендациями родителям по покупке игрушек для детей. Депутат считает, что РФ должна прийти к психологической и педагогической экспертизе игрушек, а также выпустить соответствующий ГОСТ для такой экспертизы.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Семья - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Госдума приняла закон о выплате работающим семьям с двумя и более детьми
10 июля, 10:06
 
ОбществоРоссияВладивостокТатьяна БуцкаяГосдума РФВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала