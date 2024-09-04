https://ria.ru/20240904/deti-1970533572.html
В Госдуме предложили создать детские сим-карты
В Госдуме предложили создать детские сим-карты - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме предложили создать детские сим-карты
В Госдуме прорабатывают идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ и ограничением по скачиванию "взрослых" игр на телефон,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:20
2024-09-04T15:20
2024-09-04T15:20
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. В Госдуме прорабатывают идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ и ограничением по скачиванию "взрослых" игр на телефон, заявила РИА Новости на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. "Думаю, что будет правильным сделать детские интернет-карточки, поставив на них запрет на скачивание "взрослых" игр", - сказала она РИА Новости. Буцкая добавила, что можно, например, для программ, которые касаются обучения, сделать вход для ребенка бесплатным, чтобы ребенок при обучении не платил за интернет. "Пока их (сим-карт) нет, контроль за соблюдением детьми интернет-гигиены зависит от родителей", - добавила депутат. Буцкая отметила, что в Госдуме разработан законопроект с рекомендациями родителям по покупке игрушек для детей. Депутат считает, что РФ должна прийти к психологической и педагогической экспертизе игрушек, а также выпустить соответствующий ГОСТ для такой экспертизы. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240813/zapret-1965828407.html
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общество, россия, владивосток, татьяна буцкая, госдума рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Россия, Владивосток, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Госдуме предложили создать детские сим-карты
Депутат Госдумы Буцкая предложила создать детские сим-карты с ограничениями
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. В Госдуме прорабатывают идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ и ограничением по скачиванию "взрослых" игр на телефон, заявила РИА Новости на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
"Думаю, что будет правильным сделать детские интернет-карточки, поставив на них запрет на скачивание "взрослых" игр", - сказала она РИА Новости.
Буцкая добавила, что можно, например, для программ, которые касаются обучения, сделать вход для ребенка бесплатным, чтобы ребенок при обучении не платил за интернет.
"Пока их (сим-карт) нет, контроль за соблюдением детьми интернет-гигиены зависит от родителей", - добавила депутат.
Буцкая отметила, что в Госдуме разработан законопроект с рекомендациями родителям по покупке игрушек для детей. Депутат считает, что РФ должна прийти к психологической и педагогической экспертизе игрушек, а также выпустить соответствующий ГОСТ для такой экспертизы.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.