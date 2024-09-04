https://ria.ru/20240904/desantniki-1970394487.html

На Днепре уничтожили пункт управления ВСУ

На Днепре уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

На Днепре уничтожили пункт управления ВСУ

Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 российских артиллеристов-десантников уничтожил пункт управления одного из подразделений украинской армии с личным составом РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:07

2024-09-04T05:07

2024-09-04T05:07

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 сен - РИА Новости. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 российских артиллеристов-десантников уничтожил пункт управления одного из подразделений украинской армии с личным составом на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России. "По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 артиллеристов-десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления одного из подразделений ВСУ с личным составом на правобережье Днепра с минимальной корректировкой по цели. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку цели, артиллерийский удар был нанесен точно по пункту управления. После нанесения огневого поражения по пункту управления последовательно была уничтожена пехота ВСУ, укрывшаяся в подвалах полуразрушенных домов", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html

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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины