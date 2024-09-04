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На Днепре уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/desantniki-1970394487.html
На Днепре уничтожили пункт управления ВСУ
На Днепре уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
На Днепре уничтожили пункт управления ВСУ
Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 российских артиллеристов-десантников уничтожил пункт управления одного из подразделений украинской армии с личным составом РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:07
2024-09-04T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
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россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 сен - РИА Новости. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 российских артиллеристов-десантников уничтожил пункт управления одного из подразделений украинской армии с личным составом на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России. "По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 артиллеристов-десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления одного из подразделений ВСУ с личным составом на правобережье Днепра с минимальной корректировкой по цели. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку цели, артиллерийский удар был нанесен точно по пункту управления. После нанесения огневого поражения по пункту управления последовательно была уничтожена пехота ВСУ, укрывшаяся в подвалах полуразрушенных домов", - сообщили в оборонном ведомстве.
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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
На Днепре уничтожили пункт управления ВСУ

Десантники уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 сен - РИА Новости. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 российских артиллеристов-десантников уничтожил пункт управления одного из подразделений украинской армии с личным составом на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России.
"По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 артиллеристов-десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления одного из подразделений ВСУ с личным составом на правобережье Днепра с минимальной корректировкой по цели. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку цели, артиллерийский удар был нанесен точно по пункту управления. После нанесения огневого поражения по пункту управления последовательно была уничтожена пехота ВСУ, укрывшаяся в подвалах полуразрушенных домов", - сообщили в оборонном ведомстве.
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