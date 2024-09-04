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Демешин: к столетию Комсомольска-на-Амуре начнут готовиться в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:35 04.09.2024 (обновлено: 13:11 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/demeshin-1970479885.html
Демешин: к столетию Комсомольска-на-Амуре начнут готовиться в 2025 году
Демешин: к столетию Комсомольска-на-Амуре начнут готовиться в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2024
Демешин: к столетию Комсомольска-на-Амуре начнут готовиться в 2025 году
К празднованию 100-летия Комсомольска-на-Амуре, которое отметят в 2032 году, начнут готовиться уже со следующего года, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:35
2024-09-04T13:11
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
дальний восток
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. К празднованию 100-летия Комсомольска-на-Амуре, которое отметят в 2032 году, начнут готовиться уже со следующего года, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Событием государственного масштаба станет празднование столетия инженерной и промышленной столицы Дальнего Востока - Комсомольска-на-Амуре. Отмечать его будем в 2032 году, но готовиться начинаем уже сейчас... К полномасштабному планированию юбилейных мероприятий приступим уже в следующем году. И я предложил Совету руководителей, который мы возродили, взять на себя миссию по сбору всех поступающих инициатив горожан", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По его словам, решение о праздновании юбилейной даты поддержал президент Владимир Путин и полностью высказались "за" участники Совета руководителей предприятий и организаций города, который возглавил директор КнААЗ имени Юрия Гагарина, Герой Труда России Александр Пекарш. Руководитель региона отметил, что региональная власть возьмет на себя обязанность добиться для Комсомольска-на-Амуре федерального приоритетного финансирования. "Комсомольчане – очень патриотичные люди, любящие свой город. Они рассчитывают, что мы завершим строительство крупных объектов на его территории, задуманных для удобства и комфорта, развития в спорте и культуре", - заключил врио губернатора региона. Демешин ранее с рабочей поездкой посещал Комсомольск-на-Амуре. Он встретился с руководителями предприятий и организаций города. Центральной темой встречи стала подготовка к празднованию 100-летия города. Как сообщает правительство региона, Совет будет координировать участие предприятий в реализации национальных, региональных и местных проектов, взаимодействовать с учебными заведениями по подготовке кадров для предприятий, участвовать в решении вопросов строительства жилья, благоустройства города, реализации социальных программ.
https://ria.ru/20240902/demeshin-1969912549.html
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комсомольск-на-амуре, дальний восток, дмитрий демешин
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Дальний Восток, Дмитрий Демешин

Демешин: к столетию Комсомольска-на-Амуре начнут готовиться в 2025 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. К празднованию 100-летия Комсомольска-на-Амуре, которое отметят в 2032 году, начнут готовиться уже со следующего года, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Событием государственного масштаба станет празднование столетия инженерной и промышленной столицы Дальнего Востока - Комсомольска-на-Амуре. Отмечать его будем в 2032 году, но готовиться начинаем уже сейчас... К полномасштабному планированию юбилейных мероприятий приступим уже в следующем году. И я предложил Совету руководителей, который мы возродили, взять на себя миссию по сбору всех поступающих инициатив горожан", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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По его словам, решение о праздновании юбилейной даты поддержал президент Владимир Путин и полностью высказались "за" участники Совета руководителей предприятий и организаций города, который возглавил директор КнААЗ имени Юрия Гагарина, Герой Труда России Александр Пекарш.
Руководитель региона отметил, что региональная власть возьмет на себя обязанность добиться для Комсомольска-на-Амуре федерального приоритетного финансирования.
"Комсомольчане – очень патриотичные люди, любящие свой город. Они рассчитывают, что мы завершим строительство крупных объектов на его территории, задуманных для удобства и комфорта, развития в спорте и культуре", - заключил врио губернатора региона.
Демешин ранее с рабочей поездкой посещал Комсомольск-на-Амуре. Он встретился с руководителями предприятий и организаций города. Центральной темой встречи стала подготовка к празднованию 100-летия города.
Как сообщает правительство региона, Совет будет координировать участие предприятий в реализации национальных, региональных и местных проектов, взаимодействовать с учебными заведениями по подготовке кадров для предприятий, участвовать в решении вопросов строительства жилья, благоустройства города, реализации социальных программ.
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Хабаровский крайКомсомольск-на-АмуреДальний ВостокДмитрий Демешин
 
 
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