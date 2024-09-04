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После стрельбы в ресторане в центре Москвы завели дело - РИА Новости, 04.09.2024
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22:50 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/delo-1970651867.html
После стрельбы в ресторане в центре Москвы завели дело
После стрельбы в ресторане в центре Москвы завели дело - РИА Новости, 04.09.2024
После стрельбы в ресторане в центре Москвы завели дело
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ресторане в центре Москвы, к уголовной ответственности привлекается один из участников произошедшего, сообщил СК РФ в РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:50
2024-09-04T22:50
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ресторане в центре Москвы, к уголовной ответственности привлекается один из участников произошедшего, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В воскресенье прокуратура Москвы сообщала, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в ходе которого, предположительно, было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало. В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что был задержан один человек. Позже в правоохранительных органах сообщили, что мужчина, задержанный после конфликта со стрельбой, был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета. "В связи со стрельбой в одном из столичных ресторанов следственными органами ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Указанные события также расследуются органами МВД России, к уголовной ответственности привлекается один из участников произошедшего", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство сообщило, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад по уголовному делу и об обстоятельствах, установленных в ходе расследования. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
После стрельбы в ресторане в центре Москвы завели дело

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в ресторане в центре Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ресторане в центре Москвы, к уголовной ответственности привлекается один из участников произошедшего, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
В воскресенье прокуратура Москвы сообщала, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в ходе которого, предположительно, было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало. В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что был задержан один человек. Позже в правоохранительных органах сообщили, что мужчина, задержанный после конфликта со стрельбой, был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета.
"В связи со стрельбой в одном из столичных ресторанов следственными органами ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Указанные события также расследуются органами МВД России, к уголовной ответственности привлекается один из участников произошедшего", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство сообщило, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад по уголовному делу и об обстоятельствах, установленных в ходе расследования. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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