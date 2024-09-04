https://ria.ru/20240904/delo-1970651867.html

После стрельбы в ресторане в центре Москвы завели дело

После стрельбы в ресторане в центре Москвы завели дело - РИА Новости, 04.09.2024

После стрельбы в ресторане в центре Москвы завели дело

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ресторане в центре Москвы, к уголовной ответственности привлекается один из участников произошедшего, сообщил СК РФ в РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:50

2024-09-04T22:50

2024-09-04T22:50

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881288119_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_7f875f07928e4cc031a055b71b09bc2a.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ресторане в центре Москвы, к уголовной ответственности привлекается один из участников произошедшего, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В воскресенье прокуратура Москвы сообщала, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в ходе которого, предположительно, было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало. В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что был задержан один человек. Позже в правоохранительных органах сообщили, что мужчина, задержанный после конфликта со стрельбой, был нетрезв, у него нашли два травматических пистолета. "В связи со стрельбой в одном из столичных ресторанов следственными органами ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Указанные события также расследуются органами МВД России, к уголовной ответственности привлекается один из участников произошедшего", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство сообщило, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад по уголовному делу и об обстоятельствах, установленных в ходе расследования. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947590207.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)