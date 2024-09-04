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В ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/delo-1970617574.html
В ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области
В ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2024
В ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области
Сотрудники управления ФСБ РФ по Луганской Народной Республике пресекли деятельность и возбудили уголовное дело против жителя Харьковской области, участника... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:55
2024-09-04T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ РФ по Луганской Народной Республике пресекли деятельность и возбудили уголовное дело против жителя Харьковской области, участника украинских националистических формирований, сообщили РИА Новости региональном управлении ведомства. "Установленный житель Харьковской области, который, являясь приверженцем идеологии неонацизма, с апреля 2024 года принимал участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против Российской Федерации в составе украинских вооруженных формирований ультраправого толка", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что фигурант был задержан. "В отношении неонациста возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5 УК России "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", ст. 205.3 УК России "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", - сообщили в УФСБ.
https://ria.ru/20240621/terrorizm-1954600498.html
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области

ФСБ: в ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ РФ по Луганской Народной Республике пресекли деятельность и возбудили уголовное дело против жителя Харьковской области, участника украинских националистических формирований, сообщили РИА Новости региональном управлении ведомства.
"Установленный житель Харьковской области, который, являясь приверженцем идеологии неонацизма, с апреля 2024 года принимал участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против Российской Федерации в составе украинских вооруженных формирований ультраправого толка", - сообщили в ведомстве.
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Уточняется, что фигурант был задержан.
"В отношении неонациста возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5 УК России "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", ст. 205.3 УК России "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", - сообщили в УФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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