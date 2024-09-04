https://ria.ru/20240904/delo-1970617574.html

В ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области

В ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2024

В ЛНР возбудили уголовное дело против неонациста из Харьковской области

Сотрудники управления ФСБ РФ по Луганской Народной Республике пресекли деятельность и возбудили уголовное дело против жителя Харьковской области, участника... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:55

2024-09-04T18:55

2024-09-04T18:55

специальная военная операция на украине

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россия

харьковская область

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ РФ по Луганской Народной Республике пресекли деятельность и возбудили уголовное дело против жителя Харьковской области, участника украинских националистических формирований, сообщили РИА Новости региональном управлении ведомства. "Установленный житель Харьковской области, который, являясь приверженцем идеологии неонацизма, с апреля 2024 года принимал участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против Российской Федерации в составе украинских вооруженных формирований ультраправого толка", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что фигурант был задержан. "В отношении неонациста возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5 УК России "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", ст. 205.3 УК России "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", - сообщили в УФСБ.

https://ria.ru/20240621/terrorizm-1954600498.html

https://ria.ru/20240902/ukraina-1970017460.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)