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В Краснодаре возбудили дело после смерти ребенка, проглотившего батарейку - РИА Новости, 04.09.2024
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18:24 04.09.2024 (обновлено: 18:52 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/delo-1970609227.html
В Краснодаре возбудили дело после смерти ребенка, проглотившего батарейку
В Краснодаре возбудили дело после смерти ребенка, проглотившего батарейку - РИА Новости, 04.09.2024
В Краснодаре возбудили дело после смерти ребенка, проглотившего батарейку
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после смерти полуторагодовалого мальчика, проглотившего батарейку, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:24
2024-09-04T18:52
происшествия
краснодарский край
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россия
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СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после смерти полуторагодовалого мальчика, проглотившего батарейку, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале."Вечером 3 августа текущего года ребенок в возрасте 1 год 5 месяцев, находясь на территории города Сочи со своими родителями, в процессе игры проглотил батарейку круглой формы. В связи с ухудшением его состояния он был госпитализирован, но, несмотря на проведенную операцию и оказанное лечение, скончался спустя несколько недель", — рассказали в ведомстве.Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности малолетнему". Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю.Как сообщил РИА Новости адвокат семьи погибшего ребенка, эксперт медицинского права Сергей Бронницкий, есть несколько версий гибели ребенка на операционном столе в Детской краевой клинической больнице Краснодара, одна из которых — большая потеря крови и остановка сердца. Собеседник агентства отмечал, что в ближайшее время материалы дела направят в суд, к рассмотрению также подготовят гражданские иски.
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происшествия, краснодарский край, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф), сочи
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сочи
В Краснодаре возбудили дело после смерти ребенка, проглотившего батарейку

СК завел дело о смерти по неосторожности ребенка, проглотившего батарейку в Сочи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после смерти полуторагодовалого мальчика, проглотившего батарейку, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале.
"Вечером 3 августа текущего года ребенок в возрасте 1 год 5 месяцев, находясь на территории города Сочи со своими родителями, в процессе игры проглотил батарейку круглой формы. В связи с ухудшением его состояния он был госпитализирован, но, несмотря на проведенную операцию и оказанное лечение, скончался спустя несколько недель", — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности малолетнему". Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю.
Как сообщил РИА Новости адвокат семьи погибшего ребенка, эксперт медицинского права Сергей Бронницкий, есть несколько версий гибели ребенка на операционном столе в Детской краевой клинической больнице Краснодара, одна из которых — большая потеря крови и остановка сердца. Собеседник агентства отмечал, что в ближайшее время материалы дела направят в суд, к рассмотрению также подготовят гражданские иски.
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ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Сочи
 
 
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