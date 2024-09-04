https://ria.ru/20240904/delo-1970601861.html

После издевательств украинских боевиков на российскими военными завели дело

После издевательств украинских боевиков на российскими военными завели дело - РИА Новости, 04.09.2024

После издевательств украинских боевиков на российскими военными завели дело

Уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных методов заведено после видео, где украинские боевики издеваются над российскими военнослужащими, РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:59

2024-09-04T17:59

2024-09-04T18:18

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных методов заведено после видео, где украинские боевики издеваются над российскими военнослужащими, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими. В целях проверки данной информации ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных методов)", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГВСУ дать правовую оценку опубликованным сведениям, а при подтверждении данных установить причастных к преступлению и представить доклад.

https://ria.ru/20240816/soldaty-1966575030.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин