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После издевательств украинских боевиков на российскими военными завели дело - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 04.09.2024 (обновлено: 18:18 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/delo-1970601861.html
После издевательств украинских боевиков на российскими военными завели дело
После издевательств украинских боевиков на российскими военными завели дело - РИА Новости, 04.09.2024
После издевательств украинских боевиков на российскими военными завели дело
Уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных методов заведено после видео, где украинские боевики издеваются над российскими военнослужащими, РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:59
2024-09-04T18:18
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных методов заведено после видео, где украинские боевики издеваются над российскими военнослужащими, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими. В целях проверки данной информации ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных методов)", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГВСУ дать правовую оценку опубликованным сведениям, а при подтверждении данных установить причастных к преступлению и представить доклад.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Александр Бастрыкин
После издевательств украинских боевиков на российскими военными завели дело

СК завел уголовное дело после издевательств боевиков ВСУ на российскими военными

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России в зоне проведения СВО
Сотрудник Следственного комитета России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник Следственного комитета России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных методов заведено после видео, где украинские боевики издеваются над российскими военнослужащими, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими. В целях проверки данной информации ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных методов)", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГВСУ дать правовую оценку опубликованным сведениям, а при подтверждении данных установить причастных к преступлению и представить доклад.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияАлександр Бастрыкин
 
 
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