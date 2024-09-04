Дело топ-менеджеров "Телты" направили в Мещанский суд
Дело топ-менеджеров "Телты" о хищениях при поставке телефонов ушло в другой суд
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы передал в другой столичный суд дело топ-менеджеров пермского завода "Телта" из-за документов, которые, по версии следствия, подписывались в подразделении Минобороны на улице Мясницкая, она относится по территориальной подсудности к Мещанскому суду, рассказал РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гервис.
По версия следствия, Минобороны заключило контракт с заводом "Телта" на поставку телефонных аппаратов, однако в Минобороны посчитали, что завод не сам изготовил трубки, а закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Следствие считает, что в результате этого фигуранты получили прибыль 33 миллиона рублей. Фигуранты были задержаны.
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
1 августа, 03:17
"Судья Таганского районного суда Москвы отправила по подсудности дело в Мещанский районный суд Москвы. Аргументация была такая, что документы предоставлялись в один из департаментом Минобороны, который находится на Мясницкой (улице), хотя он не является самостоятельным юридическим лицом или обособленным, просто подразделение, которое осуществляет аудит. Военная прокуратура возражала. Мы (защита) в свою очередь ходатайствовали о передаче дела в Пермь, поскольку у нас все действия, которые вменяются фигурантам, происходили в Перми, большинство свидетелей находятся там же", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита намерена обжаловать это решение, а также постановление о продлении срока ареста фигуранту дела Игорю Морозову до февраля, которое Таганский суд вынес во вторник.
На скамье подсудимых четверо: бывшие замгендиректора по производству и сбыту завода "Телта" Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения на 33 миллиона рублей.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 23 мая сообщила, что Высокову и Гришиной предъявлены обвинения о даче взятке в размере 36 миллионов рублей арестованному начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. В материалах указывалось, что он оказывал заводу общее покровительство при получении госконтрактов от Минобороны.
Оба признали вину, дали показания на него и активно сотрудничают со следствием. Сам же Шамарин признал вину частично - в получении 19 миллионов рублей. Он также находится под стражей.
Высоков, Гришина и Морозов находятся под стражей, Пальмова же следователь отпустил под подписку о невыезде.
Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.