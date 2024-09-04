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Дело топ-менеджеров "Телты" направили в Мещанский суд - РИА Новости, 04.09.2024
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05:20 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/delo-1970395954.html
Дело топ-менеджеров "Телты" направили в Мещанский суд
Дело топ-менеджеров "Телты" направили в Мещанский суд - РИА Новости, 04.09.2024
Дело топ-менеджеров "Телты" направили в Мещанский суд
Таганский суд Москвы передал в другой столичный суд дело топ-менеджеров пермского завода "Телта" из-за документов, которые, по версии следствия, подписывались в РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:20
2024-09-04T05:20
происшествия
москва
пермь
россия
игорь морозов
вадим шамарин
светлана петренко
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы передал в другой столичный суд дело топ-менеджеров пермского завода "Телта" из-за документов, которые, по версии следствия, подписывались в подразделении Минобороны на улице Мясницкая, она относится по территориальной подсудности к Мещанскому суду, рассказал РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гервис. По версия следствия, Минобороны заключило контракт с заводом "Телта" на поставку телефонных аппаратов, однако в Минобороны посчитали, что завод не сам изготовил трубки, а закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Следствие считает, что в результате этого фигуранты получили прибыль 33 миллиона рублей. Фигуранты были задержаны. "Судья Таганского районного суда Москвы отправила по подсудности дело в Мещанский районный суд Москвы. Аргументация была такая, что документы предоставлялись в один из департаментом Минобороны, который находится на Мясницкой (улице), хотя он не является самостоятельным юридическим лицом или обособленным, просто подразделение, которое осуществляет аудит. Военная прокуратура возражала. Мы (защита) в свою очередь ходатайствовали о передаче дела в Пермь, поскольку у нас все действия, которые вменяются фигурантам, происходили в Перми, большинство свидетелей находятся там же", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что защита намерена обжаловать это решение, а также постановление о продлении срока ареста фигуранту дела Игорю Морозову до февраля, которое Таганский суд вынес во вторник. На скамье подсудимых четверо: бывшие замгендиректора по производству и сбыту завода "Телта" Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения на 33 миллиона рублей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 23 мая сообщила, что Высокову и Гришиной предъявлены обвинения о даче взятке в размере 36 миллионов рублей арестованному начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. В материалах указывалось, что он оказывал заводу общее покровительство при получении госконтрактов от Минобороны. Оба признали вину, дали показания на него и активно сотрудничают со следствием. Сам же Шамарин признал вину частично - в получении 19 миллионов рублей. Он также находится под стражей. Высоков, Гришина и Морозов находятся под стражей, Пальмова же следователь отпустил под подписку о невыезде. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html
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происшествия, москва, пермь, россия, игорь морозов, вадим шамарин, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Пермь, Россия, Игорь Морозов, Вадим Шамарин, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело топ-менеджеров "Телты" направили в Мещанский суд

Дело топ-менеджеров "Телты" о хищениях при поставке телефонов ушло в другой суд

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы передал в другой столичный суд дело топ-менеджеров пермского завода "Телта" из-за документов, которые, по версии следствия, подписывались в подразделении Минобороны на улице Мясницкая, она относится по территориальной подсудности к Мещанскому суду, рассказал РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гервис.
По версия следствия, Минобороны заключило контракт с заводом "Телта" на поставку телефонных аппаратов, однако в Минобороны посчитали, что завод не сам изготовил трубки, а закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции. Следствие считает, что в результате этого фигуранты получили прибыль 33 миллиона рублей. Фигуранты были задержаны.
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"Судья Таганского районного суда Москвы отправила по подсудности дело в Мещанский районный суд Москвы. Аргументация была такая, что документы предоставлялись в один из департаментом Минобороны, который находится на Мясницкой (улице), хотя он не является самостоятельным юридическим лицом или обособленным, просто подразделение, которое осуществляет аудит. Военная прокуратура возражала. Мы (защита) в свою очередь ходатайствовали о передаче дела в Пермь, поскольку у нас все действия, которые вменяются фигурантам, происходили в Перми, большинство свидетелей находятся там же", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита намерена обжаловать это решение, а также постановление о продлении срока ареста фигуранту дела Игорю Морозову до февраля, которое Таганский суд вынес во вторник.
На скамье подсудимых четверо: бывшие замгендиректора по производству и сбыту завода "Телта" Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения на 33 миллиона рублей.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 23 мая сообщила, что Высокову и Гришиной предъявлены обвинения о даче взятке в размере 36 миллионов рублей арестованному начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. В материалах указывалось, что он оказывал заводу общее покровительство при получении госконтрактов от Минобороны.
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Оба признали вину, дали показания на него и активно сотрудничают со следствием. Сам же Шамарин признал вину частично - в получении 19 миллионов рублей. Он также находится под стражей.
Высоков, Гришина и Морозов находятся под стражей, Пальмова же следователь отпустил под подписку о невыезде.
Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
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