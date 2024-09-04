https://ria.ru/20240904/ddos-ataki-1970384908.html

Сбербанк рассказал об атаке на финсектор России со стороны IT-армии Украины

Сбербанк рассказал об атаке на финсектор России со стороны IT-армии Украины - РИА Новости, 04.09.2024

Сбербанк рассказал об атаке на финсектор России со стороны IT-армии Украины

В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины, целью которых стали более 10 крупных банков, заявил зампред правления банка... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T02:39

2024-09-04T02:39

2024-09-04T02:39

россия

украина

владивосток

экономика

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины, целью которых стали более 10 крупных банков, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024. "В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины на финансовый сектор России. Целями атак стали более 10 крупных банков, в том числе Сбер", - сказал он. Сбербанк отмечает, что за восемь месяцев этого года количество DDoS-атак на российские финансовые организации увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1951119957.html

https://ria.ru/20240827/nauka-1968129012.html

россия

украина

владивосток

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россия, украина, владивосток, экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)