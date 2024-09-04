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Сбербанк рассказал об атаке на финсектор России со стороны IT-армии Украины - РИА Новости, 04.09.2024
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02:39 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/ddos-ataki-1970384908.html
Сбербанк рассказал об атаке на финсектор России со стороны IT-армии Украины
Сбербанк рассказал об атаке на финсектор России со стороны IT-армии Украины - РИА Новости, 04.09.2024
Сбербанк рассказал об атаке на финсектор России со стороны IT-армии Украины
В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины, целью которых стали более 10 крупных банков, заявил зампред правления банка... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:39
2024-09-04T02:39
россия
украина
владивосток
экономика
станислав кузнецов
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины, целью которых стали более 10 крупных банков, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024. "В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины на финансовый сектор России. Целями атак стали более 10 крупных банков, в том числе Сбер", - сказал он. Сбербанк отмечает, что за восемь месяцев этого года количество DDoS-атак на российские финансовые организации увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1951119957.html
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россия, украина, владивосток, экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Украина, Владивосток, Экономика, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сбербанк рассказал об атаке на финсектор России со стороны IT-армии Украины

Сбербанк: IT-армия Украины в июле провела серию DDoS-атак на финсектор России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины, целью которых стали более 10 крупных банков, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024.
«
"В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины на финансовый сектор России. Целями атак стали более 10 крупных банков, в том числе Сбер", - сказал он.
Харьков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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6 июня, 18:26
Сбербанк отмечает, что за восемь месяцев этого года количество DDoS-атак на российские финансовые организации увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияУкраинаВладивостокЭкономикаСтанислав КузнецовСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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