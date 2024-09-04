https://ria.ru/20240904/dannye-1970646504.html

США запретили передачу данных "Первому каналу" и "России-1" без разрешения

США запретили передачу данных "Первому каналу" и "России-1" без разрешения - РИА Новости, 04.09.2024

США запретили передачу данных "Первому каналу" и "России-1" без разрешения

Министерство финансов США в среду выпустило специальную лицензию, которая разрешает операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:47

2024-09-04T21:47

2024-09-04T21:48

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в среду выпустило специальную лицензию, которая разрешает операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России, но запрещает это делать без специального разрешения, если речь идет об операциях с "Первым каналом", телеканалами "Россия-1", "НТВ" и другими организациями, следует из текста документа. "Все транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены", - говорится в документе. При этом в отдельном разделе документа подчеркивается, что указанная лицензия запрещает операции без получения специального разрешения, если речь идет о "Первом канале", "России-1", НТВ, компании "Алгоритм", журнале "Новое Восточное Обозрение" и АНО "Диалог". Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры, заявил ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html

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россия, москва, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, в мире