https://ria.ru/20240904/chelyabinsk-1970564280.html

Новое троллейбусное депо открыли в Челябинске в среду

Новое троллейбусное депо открыли в Челябинске в среду - РИА Новости, 04.09.2024

Новое троллейбусное депо открыли в Челябинске в среду

Новое троллейбусное депо, где будут обслуживаться до 50 современных троллейбусов, открыли в среду в Челябинске, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:41

2024-09-04T16:41

2024-09-04T16:41

челябинская область

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Новое троллейбусное депо, где будут обслуживаться до 50 современных троллейбусов, открыли в среду в Челябинске, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор региона Алексей Текслер в среду в Челябинске ознакомился с работой нового троллейбусного депо №1, а также ходом строительства в микрорайоне "Парковый Премиум" новой поликлиники. "Депо №1 построено на улице Артиллерийской и предназначено для обслуживания и выпуска на городские маршруты до 50 современных троллейбусов. Это современный комплекс, который включает объекты для обслуживания машин, в том числе автоматический моечный комплекс, предусматривающий экологические решения – систему замкнутого цикла водоснабжения и многоуровневой очистки воды, что позволит максимально снизить сброс в ливневую систему города", - говорится в сообщении. Также на территории построен административно-бытовой корпус с функциональными блоками по диспетчеризации, предрейсовому медицинскому осмотру, оформлению и подготовке водительского состава к работе на рейсе, уточняется в сообщении. Для энергоснабжения депо на площадке возведена новая тяговая подстанция и контактная троллейбусная сеть, поясняется в сообщении. По словам главы региона Алексей Текслера, серьезные работы, связанные с обновлением общественного транспорта, невозможны без создания современной инфраструктуры обслуживания этого транспорта. "Это пример уникального объекта, в стране больше 20 лет ничего подобного не строилось. На Свердловском тракте сейчас строится еще одно депо, там объект будет еще больше. Все наши планы по обновлению троллейбусного парка с учетом этих объектов будут реализованы. В этом году мы также закончим обновление трамвайного парка. В начале следующего года должны уйти от старых маршруток – будет большое обновление автобусов", - цитирует пресс-служба слова губернатора. По данным пресс-службы, троллейбусный комплекс станет вторым в городе: более 10 лет в Челябинске действовала одна станция. После окончания строительно-монтажных работ на площадке депо №1 в рамках проекта начнётся реконструкция депо №2 на Свердловском тракте. Все работы планируется завершить до конца текущего года. Как отметил генеральный директор Группы "Синара" Виктор Леш, депо улучшит условия труда в том числе и водителей. "Открытие депо №1 позволит существенно улучшить условия труда водителей и сотрудников сервисной службы, а также избежать нулевых пробегов, улучшить качество и ритмичность пассажирских перевозок. Мы вышли на принципиально новый уровень технологии обслуживания городского электротранспорта с высокими требованиями к организации процессов и экологической составляющей", – цитирует пресс-служба слова Леша. Глава региона также побывал в новом развивающимся районе на северо-западе Челябинска, где по его поручению было выкуплено помещение для организации поликлиники на ул. Ласковая, 26. Совсем скоро она откроет двери для жителей, уточняется в сообщении. "Новый большой микрорайон, и потребность медобслуживании большая. Сегодня это и "Парковый Премиум" и близлежащие микрорайоны - "Парковый", "Парковый 2". Всем приходится ехать на основную базу, в ОКБ №3, что приводит к очередям и загруженности. Поэтому было принято решение об организации здесь новой поликлиники. Сейчас работы в завершающей фазе", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Отмечается, что из областного бюджета были выделены средства на приобретение помещения, оснащение поликлиники, приобретение медоборудования, мебели и оргтехники. Планируемая численность прикрепленного населения нового филиала - около 20 тысяч человек, планируемая дата начала работы поликлиники - конец сентября 2024 года, уточняет пресс-служба. По словам главврача областной клинической больницы №3 Михаила Вербитского, жители ранее обращались с вопросом о создании поликлиники. "То, что у нас сделано в области, в других областях это пока осмысливается в плане проектов. Я считаю, что, Алексей Леонидович, надо двигаться так же вперед, приближать амбулаторную помощь. Мы, еще не начав работать, уже слышали благодарности от жителей. Это же, понимаете, и противоэпидемические мероприятия, то есть больные, зараженные гриппом, не будут ездить в поликлиники, все будет на месте. Этот проект удовлетворит население и облегчит работу вообще медперсонала", - сказал он губернатору.

https://ria.ru/20240904/chelyabinsk-1970559797.html

https://ria.ru/20240821/uchastok-1967590501.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер