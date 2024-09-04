https://ria.ru/20240904/chelyabinsk-1970559797.html

Уникальный вантовый мост откроют для пешеходов в Челябинске в декабре

Уникальный вантовый мост откроют для пешеходов в Челябинске в декабре - РИА Новости, 04.09.2024

Уникальный вантовый мост откроют для пешеходов в Челябинске в декабре

Уникальный вантовый мост для пешеходов, первый спроектированный в Челябинской области с использованием вантовой технологии, откроют в Челябинске в декабре 2024... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:31

2024-09-04T16:31

2024-09-04T16:31

челябинская область

челябинск

алексей текслер

наталья котова

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Уникальный вантовый мост для пешеходов, первый спроектированный в Челябинской области с использованием вантовой технологии, откроют в Челябинске в декабре 2024 года, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. Губернатор региона Алексей Текслер в среду посетил ряд объектов в Челябинске, в том числе ознакомился с завершающим этапом строительства моста, который соединит жилые кварталы северо-запада с Шершневским бором, а также построенные на месте городской свалки теплицы. "Вантовый мост станет заметной архитектурной доминантой, определяющей облик Челябинска. Он будет первым в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии… Мост будет готов и сдан в эксплуатацию в сентябре 2024 года. А для передвижения людей его откроют в декабре по окончанию работа на прилегающей территории", - говорится в сообщении. По словам главы региона, мост станет очень популярным местом для жителей города. "Вся прилегающая территория будет парковой зоной нового "Спортивного города". Возможности проходить в бор с северо-запада никогда не было, надо было ехать в центр. Сейчас это будет очень комфортно и удобно, а благодаря развитому парковому пространству мост станет популярным местом у горожан. Очень хороший объект получился, изюминка в части благоустройства города", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По данным пресс-службы правительства, особенность моста – отсутствие гибких несущих элементов. Основная нагрузка приходится на вертикальную опору – пилон, с которым пролеты соединены множеством стальных тросов – вантов, отмечается в сообщении. Пролетное строение моста крепится к пилону на 14 тросах закрытого спирального типа из высокопрочной стали. Длина будущего моста - 93,4 м, ширина велопешеходной части – 10 м, высота опорной конструкции – 40 м, добавляется в сообщении. По словам генерального директора промышленной группы "Конар" Валерия Бондаренко, предприятие изготовило мост в качестве подарка Челябинску и возьмет на себя инженерно-техническое обслуживание. "Режим (подсветки моста) динамичный. Мы будем делать так: разрабатывать новые режимы, выкладывать на сайте, а затем, допустим, жители Челябинска методом голосования определяют, что в эту пятницу будет режим подсветки моста, выбранный ими… Далее мы определим вокруг моста точки, наиболее интересные с точки зрения съемок. Их заранее подготовим, чтобы они были безопасны, удобны. И по этим точкам наша задача, моя задача для коллектива, чтобы эта точка была самая популярная точка для съемки, по объему, по количеству селфи, сделанного с этого места", - сказал Бондаренко губернатору. Также, по данным правительства, в районе нового моста будет обустроен тротуар с велодорожкой на участке от Университетской Набережной до реки Миасс. Также ведутся работы по обустройству пешеходной дорожки - экологической тропы в городском лесу (выход с моста в бор) со скамейками и освещением. Кроме того, глава региона побывал в тепличном комплексе, организованных на месте рекультивированной городской свалки. По словам Текслера, на этой площадке есть возможность "увеличивать количество теплиц". "Собственно есть возможность и дальше как бы газ утилизировать, превращать его в тепло и в свет для цветов", - уточнил он. В свою очередь глава Челябинска Наталья Котова пояснила, что в планах в данном месте выращивать цветы для города. "У нас мысли полностью выращивать и цветы здесь для города и на начальной стадии кустарники, и хвойные пороги здесь. А потом пересаживать их в питомник", - сказала Котова. Текслер отметил, что это идея хорошая, добавив, что продолжать работу на этом месте необходимо. По данным правительства региона, в рамках биологического этапа рекультивации, который продлится до конца 2025 года, в качестве эксперимента на объекте размещен тепличный комплекс для выращивания цветов, а также саженцев кустарников и деревьев, растения здесь выращивают круглогодично. В комплексе более высокая скорость вегетации, чем в обычных теплицах, за счет применения светодиодного освещения, позволяющего искусственно регулировать продолжительность светового дня. А за счет использования биогаза от свалки обеспечено полностью автономное электроснабжение, что значительно снижает расходы на эксплуатацию. Общая площадь теплицы – 720 кв. м.

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https://ria.ru/20240807/sportkompleks-1964620886.html

челябинск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер, наталья котова