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Путин рассказал о работе над российским бюджетом - РИА Новости, 04.09.2024
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16:01 04.09.2024 (обновлено: 17:57 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/byudzhet-1970551201.html
Путин рассказал о работе над российским бюджетом
Путин рассказал о работе над российским бюджетом - РИА Новости, 04.09.2024
Путин рассказал о работе над российским бюджетом
Работа над бюджетом РФ вышла на конечную стадию, заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:01
2024-09-04T17:57
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Работа над бюджетом РФ вышла на конечную стадию, заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. "Сейчас как раз формируется бюджет конечный, по сути, стадия работы над ним", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Восточный экономический форум (ВЭФ)
Путин рассказал о работе над российским бюджетом

Путин: работа над бюджетом вышла на конечную стадию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Работа над бюджетом РФ вышла на конечную стадию, заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
"Сейчас как раз формируется бюджет конечный, по сути, стадия работы над ним", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис
7 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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