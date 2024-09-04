https://ria.ru/20240904/byudzhet-1970551201.html

Путин рассказал о работе над российским бюджетом

Путин рассказал о работе над российским бюджетом - РИА Новости, 04.09.2024

Путин рассказал о работе над российским бюджетом

Работа над бюджетом РФ вышла на конечную стадию, заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:01

2024-09-04T16:01

2024-09-04T17:57

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970470461_0:74:2236:1332_1920x0_80_0_0_97af39a3cf818638778142c2ca5b2047.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Работа над бюджетом РФ вышла на конечную стадию, заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. "Сейчас как раз формируется бюджет конечный, по сути, стадия работы над ним", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф)