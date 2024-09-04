https://ria.ru/20240904/buk-m2-1970396488.html

ЗРК "Днепра" за СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области

ЗРК "Днепра" за СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области - РИА Новости, 04.09.2024

ЗРК "Днепра" за СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области

Батарея зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" группировки войск "Днепр" уничтожила более 60 ракет РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow ВСУ над Запорожской... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:27

2024-09-04T05:27

2024-09-04T11:39

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Батарея зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" группировки войск "Днепр" уничтожила более 60 ракет РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow ВСУ над Запорожской областью с начала специальной военной операции, сообщил журналистам замкомандира батареи с позывным "Купол". "С начала СВО уничтожили свыше 60 ракет РСЗО HIMARS и Storm Shadow... Комплекс ("Бук-М2") способен поражать абсолютно все типы летательных аппаратов. Такие цели как HIMARS, для нас это очень простая цель, мы к ним приспособились. Расчет может его уничтожить за считанные секунды", - сказал "Купол". По словам офицера, за время проведения спецоперации только его батарея поразила два самолета Су-24 и несколько вертолетов. В ходе СВО расчеты комплексов ПВО группировки войск "Днепр" обеспечивают защиту российских подразделений и гражданских объектов от средств воздушного нападения Украины.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970395327.html

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запорожская область, украина, су-24, ми-28, вооруженные силы украины, в мире