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ЗРК "Днепра" за СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 04.09.2024 (обновлено: 11:39 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/buk-m2-1970396488.html
ЗРК "Днепра" за СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области
ЗРК "Днепра" за СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области - РИА Новости, 04.09.2024
ЗРК "Днепра" за СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области
Батарея зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" группировки войск "Днепр" уничтожила более 60 ракет РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow ВСУ над Запорожской... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:27
2024-09-04T11:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
су-24
ми-28
вооруженные силы украины
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Батарея зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" группировки войск "Днепр" уничтожила более 60 ракет РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow ВСУ над Запорожской областью с начала специальной военной операции, сообщил журналистам замкомандира батареи с позывным "Купол". "С начала СВО уничтожили свыше 60 ракет РСЗО HIMARS и Storm Shadow... Комплекс ("Бук-М2") способен поражать абсолютно все типы летательных аппаратов. Такие цели как HIMARS, для нас это очень простая цель, мы к ним приспособились. Расчет может его уничтожить за считанные секунды", - сказал "Купол". По словам офицера, за время проведения спецоперации только его батарея поразила два самолета Су-24 и несколько вертолетов. В ходе СВО расчеты комплексов ПВО группировки войск "Днепр" обеспечивают защиту российских подразделений и гражданских объектов от средств воздушного нападения Украины.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970395327.html
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запорожская область, украина, су-24, ми-28, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Су-24, Ми-28, Вооруженные силы Украины, В мире
ЗРК "Днепра" за СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области

ЗРК "Днепра" с начала СВО сбили 60 HIMARS и Storm Shadow в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Батарея зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" группировки войск "Днепр" уничтожила более 60 ракет РСЗО HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow ВСУ над Запорожской областью с начала специальной военной операции, сообщил журналистам замкомандира батареи с позывным "Купол".
"С начала СВО уничтожили свыше 60 ракет РСЗО HIMARS и Storm Shadow... Комплекс ("Бук-М2") способен поражать абсолютно все типы летательных аппаратов. Такие цели как HIMARS, для нас это очень простая цель, мы к ним приспособились. Расчет может его уничтожить за считанные секунды", - сказал "Купол".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Российские силы подбили танк и бронемашину под Авдеевкой
05:11
По словам офицера, за время проведения спецоперации только его батарея поразила два самолета Су-24 и несколько вертолетов.
В ходе СВО расчеты комплексов ПВО группировки войск "Днепр" обеспечивают защиту российских подразделений и гражданских объектов от средств воздушного нападения Украины.
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Сальдо: иностранцы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра
05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаСу-24Ми-28Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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