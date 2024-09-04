https://ria.ru/20240904/broneavtomobil-1970413117.html

ВС России уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Харьковской области

ВС России уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2024

ВС России уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Харьковской области

Российские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:20

2024-09-04T08:20

2024-09-04T11:52

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области, сообщило в среду Минобороны России. "В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Запад" выявили движение боевой бронированной машины Humvee ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронеавтомобилю противника", - говорится в сообщении. В результате сбросов боеприпасов с боевых дронов бронеавтомобиль был остановлен, а в результате прямого попадания FPV-дрона - уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдается взрыв бронеавтомобиля ВСУ и пожар, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность