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ВС России уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2024
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08:20 04.09.2024 (обновлено: 11:52 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/broneavtomobil-1970413117.html
ВС России уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Харьковской области
ВС России уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2024
ВС России уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Харьковской области
Российские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:20
2024-09-04T11:52
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области, сообщило в среду Минобороны России. "В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Запад" выявили движение боевой бронированной машины Humvee ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронеавтомобилю противника", - говорится в сообщении. В результате сбросов боеприпасов с боевых дронов бронеавтомобиль был остановлен, а в результате прямого попадания FPV-дрона - уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдается взрыв бронеавтомобиля ВСУ и пожар, добавили в ведомстве.
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ под Харьковом

© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Минобороны России
Российские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области, сообщило в среду Минобороны России.
"В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Запад" выявили движение боевой бронированной машины Humvee ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронеавтомобилю противника", - говорится в сообщении.
В результате сбросов боеприпасов с боевых дронов бронеавтомобиль был остановлен, а в результате прямого попадания FPV-дрона - уничтожен.
На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, наблюдается взрыв бронеавтомобиля ВСУ и пожар, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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