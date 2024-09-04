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БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, выступая в рамках ВЭФ, что расширяющийся БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:30
2024-09-04T11:30
2024-09-04T11:30
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, выступая в рамках ВЭФ, что расширяющийся БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов. "То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве, та же ШОС, те форматы, которые произросли из этих объединений, они были заложены, в общем-то здесь", - сказала она, выступая на сессии, посвященной подготовке кадров для развития отношения России и стран Азии. Захарова добавила, что "я имею в виду именно с участием стран, которые формируют это пространство". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, азия, турция, мария захарова, брикс, шос, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Азия, Турция, Мария Захарова, БРИКС, ШОС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов