https://ria.ru/20240904/briks-1970462696.html

БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова

БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024

БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, выступая в рамках ВЭФ, что расширяющийся БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:30

2024-09-04T11:30

2024-09-04T11:30

россия

азия

турция

мария захарова

брикс

шос

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, выступая в рамках ВЭФ, что расширяющийся БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов. "То, что сейчас вызывает скрежет зубов у наших недругов, тот же самый БРИКС, который, вы же видите, буквально каждый день получает новые заявки о членстве, та же ШОС, те форматы, которые произросли из этих объединений, они были заложены, в общем-то здесь", - сказала она, выступая на сессии, посвященной подготовке кадров для развития отношения России и стран Азии. Захарова добавила, что "я имею в виду именно с участием стран, которые формируют это пространство". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970407872.html

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азия

турция

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россия, азия, турция, мария захарова, брикс, шос, вэф — 2024 (восточный экономический форум)