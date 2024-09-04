https://ria.ru/20240904/breytenbikher-1970566969.html

Брейтенбихер: чтобы избежать сомнений – зарабатывайте на вкладах-флоатерах

Брейтенбихер: чтобы избежать сомнений – зарабатывайте на вкладах-флоатерах - РИА Новости, 04.09.2024

Брейтенбихер: чтобы избежать сомнений – зарабатывайте на вкладах-флоатерах

По мере ужесточения денежно-кредитной политики Банка России продолжают расти ставки по рублевым депозитам. О тенденциях рынка сбережений, сберегательных... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:49

2024-09-04T16:49

2024-09-04T16:49

втб (банк)

россия

центральный банк рф (цб рф)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970564900_0:1040:2048:2192_1920x0_80_0_0_7fcf9a575feac1722f5e887314774720.jpg

По мере ужесточения денежно-кредитной политики Банка России продолжают расти ставки по рублевым депозитам. О тенденциях рынка сбережений, сберегательных стратегиях, а также о способах конкуренции банков за клиента рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. – В конце июля ЦБ повысил ключевую ставку и дал понять, что до конца года возможен ее дальнейший рост. Вслед за "ключом" выросли и ставки по вкладам ведущих розничных банков. Как все это отражается на рынке сбережений: граждане продолжают активно нести деньги? – Если смотреть объективно, то рациональное поведение клиентов сегодня — сберегать. Поэтому сейчас мы наблюдаем рынок вкладчика. Я думаю, что в масштабах всего рынка по вкладам клиенты в этом году получат больше четырех триллионов рублей процентного дохода. Рынок растет беспрецедентными темпами, достаточно сказать, что прирост на рынке сбережений уже превышает прирост на рынке кредитования: за полгода портфель сбережений вырос почти на пять триллионов рублей против 3,31 триллиона рублей прироста кредитования. И до конца года этот тренд сохранится. ВТБ привлек около двух триллионов рублей, мы растем быстрее рынка, и по году у нас будут рекордные показатели. Если по системе в целом портфель достигнет 55 триллионов рублей (рост на 24%), то ВТБ вырастет где-то на 40%, и, я думаю, что мы достигнем отметки в 9,6 триллиона рублей. – Какую сберегательную стратегию Вы посоветуете клиентам: зафиксировать текущую высокую ставку на длительный срок или положить деньги на полгода, надеясь на еще более выгодные условия? – Чтобы избежать таких сомнений, лучше всего открыть вклад или купить облигацию, где доходность зависит от уровня ключевой ставки — я думаю, это оптимальная стратегия, учитывая достаточно существенный спред между уровнем инфляции и ставкой ЦБ. И даже, если допустить в будущем начало фазы смягчения монетарной политики, то ЦБ это начнет делать лишь после того, как получит явные сигналы о снижении инфляции. То есть, вы будете зарабатывать при любом раскладе. Что касается сроков вклада, то банки в этом смысле тоже хеджируются (на случай снижения ключевой ставки — ред.). Так, по длинным инструментам (двухгодичным, трехгодичным) маркетинговая ставка может выглядеть привлекательной, тогда как реальная ставка будет ниже с учетом выплаты процентов в конце срока. Поэтому надо внимательно читать то, что написано мелким шрифтом. Знаете, как у Достоевского: сложнее всего доверять, говорить правду и быть собой. По факту, доверие – это тот главный продукт, который должны предлагать банки, и они на этом поле конкурируют. А вкладчику нужно выбрать тех, кто говорит правду, или же самому докапываться до этой правды через многослойный мелкий шрифт. – Как вы отметили, сейчас — рынок вкладчиков, и банки много выплачивают своим клиентам. Как в связи с этим Вы оцениваете надежность российской банковской системы? – Банк России давно и уверенно занимается оздоровлением банковского сектора, и российская банковская система достаточно хорошо проходит нынешнее турбулентное время, показывая высокую гибкость, эффективность и адаптивность к новым рискам. При этом регулятор проводит четкую и взвешенную политику по таргетированию инфляции и снижению рисков, прежде всего – рисков кредитования. Поэтому здесь все выглядит стабильным и надежным. Потенциально под угрозой могут находиться мелкие и средние игроки, потому что в условиях высоких ставок им все сложнее становится конкурировать с крупными банками, все сложнее находить ниши для инвестирования средств, чтобы "отбивать" ту высокую доходность, которую они вынуждены предлагать своим вкладчикам. В целом же, я считаю, банковская система адаптировалась к существующим рискам. – Высокие ставки, привлекательные банковские продукты и новые технологические возможности резко повысили интерес простых граждан к финансовым операциям. При этом между банками ужесточается конкуренция за клиента. Существует ли некий must-have для современного розничного банка, который обеспечит привлечение и удержание клиента? – Ставки и надежность финансового института: эти два показателя, наверное, играют определяющую роль при выборе банка потенциальным клиентом. Но на сегодняшнем рынке, когда мы видим высокую конкуренцию за клиента, все более важна лояльность: клиент требует не только высокого уровня ставок и надежности, но и других параметров экономической эффективности взаимодействия с банком. Поэтому важно выстроить систему лояльности таким образом, чтобы клиент не просто пришел в банк за высокой ставкой и получил этот монопродукт. Конкуренция за клиента идет в долгосрочном плане, а значит нужно воспитать лояльность данного конкретного клиента, удержать его при помощи программ лояльности, дополнительного стимулирования. Путем точечной и достаточно кастомизированной работы с каждым клиентом увеличивается количество точек его взаимодействия с банком, а значит повышаем лояльность финансовому институту. При этом банки открыты для обратной связи и снижают количество управленческих уровней для оперативного внесения изменений в программы лояльности и продуктовую линейку, чтобы они адекватно отвечали текущим потребностям клиентов. Сейчас уровень работы с базами данных и объем накопленной в банках информации таковы, что все идет к полной персонализации, когда под каждого клиента банки будут подбирать инструменты, отвечающие его профилю риска, потребительских предпочтений, транзакций, трат и так далее. Мы неизбежно к этому придем через повышение лояльности каждого конкретного клиента. – А технологический аспект влияет на лояльность? – Конечно. Все люди разные — кто-то не любит общаться, а кто-то, напротив, не желает использовать технологии и мобильные приложения, и ему проще дойти до отделения банка и поговорить с сотрудником. Поэтому нужна омниканальность: чтобы в любой точке взаимодействия с банком (будь то колл-центр, сайт, мобильное приложение или прямой контакт с операционистом или менеджером) у клиента был релевантный, бесшовный и максимально комфортный опыт. – Ставки по рублевым инструментам высоки, однако многие по-прежнему не совсем доверяют рублю. Как сейчас обстоит дело на рынке валютных депозитов. Может ли юань заменить доллар и евро в качестве защитного актива? – При тех ставках, которые сейчас есть по рублевым финансовым инструментам, объем валютных средств в банковской системе за последние несколько лет существенно сократился. При этом клиенты активно диверсифицируют свои валютные портфели в пользу юаневых инструментов. Этому способствуют достаточно интересные ставки, до 6,5%, что даже для мирового рынка сейчас - редкость. Кроме того, спрос на юань обеспечивается товарооборотом между Россией и Китаем, который растет просто огромными темпами. Поэтому банки очень активно наращивают свою пассивную базу в юанях, предлагая все более интересные ставки и финансовые инструменты в этой валюте. – С 1 января 2024 года в России начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС). Как Вы оцениваете эту инициативу, видите ли ее востребованность у населения? Как в перспективе реализация программы отразится на рынке сбережений? – Это интересная инициатива, учитывая государственное софинансирование вложений. То есть вы получаете дополнительный доход (как бы кешбэк от государства в размере от 25 до 100%) даже вне зависимости от заработка на инвестиционной части. Плюс инвестиционный доход. Поэтому я считаю, что у программы достаточно широкие перспективы. По моим оценкам, уже до конца года ВТБ соберет в рамках ПДС достаточно большой пул клиентов.

https://ria.ru/20240904/vtb-1970491427.html

https://ria.ru/20240904/vtb-1970478690.html

https://ria.ru/20240904/finansirovanie-1970469455.html

https://ria.ru/20240903/opros-1970257204.html

https://ria.ru/20240806/karta-1964505729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб (банк), россия, центральный банк рф (цб рф), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , интервью