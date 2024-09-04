https://ria.ru/20240904/boliviya-1970386475.html

Глава МИД Боливии рассказала о попытках совершения госпереворота в стране

Глава МИД Боливии рассказала о попытках совершения госпереворота в стране - РИА Новости, 04.09.2024

Глава МИД Боливии рассказала о попытках совершения госпереворота в стране

Попытки совершить госпереворот в Боливии продолжаются, есть группы, желающие добиться отставки президента, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД страны... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:09

2024-09-04T03:09

2024-09-04T03:09

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луис арсе

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МОНТЕВИДЕО, 4 сен - РИА Новости. Попытки совершить госпереворот в Боливии продолжаются, есть группы, желающие добиться отставки президента, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД страны Селинда Соса."Попытки все еще есть, мы не собираемся говорить, что на этом все действительно остановилось, есть еще какие-то группы, которые стремятся заставить президента уйти в отставку, ускорить выборы, но есть народ, который стоит твердо", - сказала она."Нам было непросто восстановить демократию после переворота 2019 года, унесшего более 36 жизней, когда тысячи людей были ранены, преследовались, изгнаны, подвергнуты пыткам. Мы, боливийцы, получили большой урок о том, что такое государственный переворот", - добавила министр.В конце июня группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице.В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали свыше 20 причастных к попытке переворота.

https://ria.ru/20240904/briks-1970382019.html

https://ria.ru/20240727/boliviya-1962318127.html

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ла-пас (департамент), луис арсе, боливия, в мире