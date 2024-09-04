https://ria.ru/20240904/blokirovka-1970651529.html

США заблокировали 32 домена, обвинив в связи с Россией

США заблокировали 32 домена, обвинив в связи с Россией - РИА Новости, 04.09.2024

США заблокировали 32 домена, обвинив в связи с Россией

США заблокировали 32 интернет-домена, которые якобы использовались правительством России и спонсируемыми им лицами для "враждебного влияния" на общественное... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:45

2024-09-04T22:45

2024-09-04T22:45

в мире

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сша

москва

сергей кириенко

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США заблокировали 32 интернет-домена, которые якобы использовались правительством России и спонсируемыми им лицами для "враждебного влияния" на общественное мнение в Соединённых Штатах, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке. "Данное письменное заявление направлено в поддержку ордера на блокировку 32 интернет-доменов, которые использовались российским правительством и спонсируемыми российским правительством лицами для участия в кампаниях по иностранному враждебному влиянию", - говорится в судебном документе прокуратуры. Американские власти утверждают, что указанные действия совершались в нарушение законодательства США об отмывании денег и законов о товарных знаках и якобы осуществлялись под руководством администрации президента Российской Федерации, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, АНО "Диалог", Агентства социального проектирования и других организаций. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом.

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в мире, россия, сша, москва, сергей кириенко, дмитрий песков