https://ria.ru/20240904/biznes-1970389474.html

ТПП оценила способности бизнеса приспособиться к новым налоговым условиям

ТПП оценила способности бизнеса приспособиться к новым налоговым условиям - РИА Новости, 04.09.2024

ТПП оценила способности бизнеса приспособиться к новым налоговым условиям

Российский бизнес найдет возможность приспособиться к грядущим в 2025 году налоговым изменениям, помочь могут компенсационные меры и бюджетное... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:00

2024-09-04T04:00

2024-09-04T04:00

россия

владивосток

сергей катырин

владимир путин

торгово-промышленная палата рф

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969550825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83613e08b581f66ea8311d90b618be50.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российский бизнес найдет возможность приспособиться к грядущим в 2025 году налоговым изменениям, помочь могут компенсационные меры и бюджетное перераспределение, когда привлеченные дополнительные средства будут направляться на поддержку в первую очередь нуждающихся отраслей экономики и регионов, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Помимо основных изменений, касающихся увеличения налога на прибыль с 20% до 25%, введения федерального инвестиционного вычета, закон предусматривает амнистию для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. "Налоговые нововведения, которые ожидают бизнес с 1 января 2025 года, безусловно, являются вызовом для отечественных предпринимателей... Прогнозируется снижение размера чистой прибыли компаний, что отразится на размере дивидендных выплат. Также возможна корректировка инвестиционных планов по тем отраслям и компаниям, которые не смогут воспользоваться федеральным инвестиционным налоговым вычетом", - сказал Катырин в кулуарах ВЭФ. В то же время, отметил он, в нововведениях заложены и определенные льготы для бизнеса, например, в части компенсации повышения ставок по налогу на прибыль. "Потери, которые предприниматели понесут при повышении налоговых ставок, должны быть нивелированы за счет компенсационных мер и механизма бюджетного перераспределения. То есть, дополнительные средства, которые будут получены бюджетом в результате изменений в налоговом законодательстве, будут направляться на поддержку отраслей экономики и регионы страны, нуждающиеся в поддержке в первую очередь", - подчеркнул Катырин. "Поддержанию деловой активности также определенно будет способствовать амнистия по дроблению бизнеса. Мы уверены, что предприниматели найдут возможность адаптироваться к новым условиям", - заключил глава ТПП РФ. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240617/titov-1953371214.html

https://ria.ru/20240529/regiony-1937603654.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, сергей катырин, владимир путин, торгово-промышленная палата рф, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)