Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС
Гросси после посещения ЗАЭС выразил надежду на обеспечение ее безопасности
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024
ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности станции.
"Мы проанализируем и оценим то, что мы сегодня увидели. Я верю, что мы продолжим делать прогресс в обеспечении безопасности и стабильности станции", - сказал он журналистам.
"Для нас и для меня лично было очень важно получить в первую очередь представление о ситуации и драматических событиях 11 августа, пожара на первой градирне станции. Мы смогли увидеть всю работу, которая велась на системе водяных насосов станции, и хранилище топлива", - подчеркнул Гросси.
Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар со стороны ВСУ регулярно обстреливают с использованием дронов. Так, в результате одного из обстрелов в августе произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано.