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Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
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17:52 04.09.2024 (обновлено: 18:29 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970598355.html
Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС
Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности станции. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:52
2024-09-04T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности станции. "Мы проанализируем и оценим то, что мы сегодня увидели. Я верю, что мы продолжим делать прогресс в обеспечении безопасности и стабильности станции", - сказал он журналистам. "Для нас и для меня лично было очень важно получить в первую очередь представление о ситуации и драматических событиях 11 августа, пожара на первой градирне станции. Мы смогли увидеть всю работу, которая велась на системе водяных насосов станции, и хранилище топлива", - подчеркнул Гросси. Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар со стороны ВСУ регулярно обстреливают с использованием дронов. Так, в результате одного из обстрелов в августе произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано.
https://ria.ru/20240904/grossja-1970594515.html
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в мире, энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС

Гросси после посещения ЗАЭС выразил надежду на обеспечение ее безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности станции.
"Мы проанализируем и оценим то, что мы сегодня увидели. Я верю, что мы продолжим делать прогресс в обеспечении безопасности и стабильности станции", - сказал он журналистам.
"Для нас и для меня лично было очень важно получить в первую очередь представление о ситуации и драматических событиях 11 августа, пожара на первой градирне станции. Мы смогли увидеть всю работу, которая велась на системе водяных насосов станции, и хранилище топлива", - подчеркнул Гросси.
Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар со стороны ВСУ регулярно обстреливают с использованием дронов. Так, в результате одного из обстрелов в августе произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге во время посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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