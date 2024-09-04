https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970598355.html

Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС

Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности станции. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:52

2024-09-04T17:52

2024-09-04T18:29

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магатэ

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ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности станции. "Мы проанализируем и оценим то, что мы сегодня увидели. Я верю, что мы продолжим делать прогресс в обеспечении безопасности и стабильности станции", - сказал он журналистам. "Для нас и для меня лично было очень важно получить в первую очередь представление о ситуации и драматических событиях 11 августа, пожара на первой градирне станции. Мы смогли увидеть всю работу, которая велась на системе водяных насосов станции, и хранилище топлива", - подчеркнул Гросси. Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар со стороны ВСУ регулярно обстреливают с использованием дронов. Так, в результате одного из обстрелов в августе произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано.

https://ria.ru/20240904/grossja-1970594515.html

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в мире, энергодар, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины