https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970575504.html

Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции

Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции - РИА Новости, 04.09.2024

Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции

Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:10

2024-09-04T17:10

2024-09-04T18:27

специальная военная операция на украине

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украина

днепр (город)

энергодар

рафаэль гросси

курская аэс

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел ЗАЭС. Позже организация выпустила новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине. "Чем осложняется ситуация на Курской АЭС – там немножко другой проект, который менее защищен от таких внешних воздействий как ведение боевых действий, как обстрелы, прилеты дронов. И то, что это действующий объект, в потенциально более опасном состоянии находится, чем наша станция сейчас в части внешних воздействий", - сказал Черничук. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240822/magate--1967901950.html

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днепр (город)

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