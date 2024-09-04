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Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 04.09.2024 (обновлено: 18:27 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970575504.html
Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции
Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции - РИА Новости, 04.09.2024
Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции
Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:10
2024-09-04T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
курская аэс
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел ЗАЭС. Позже организация выпустила новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине. "Чем осложняется ситуация на Курской АЭС – там немножко другой проект, который менее защищен от таких внешних воздействий как ведение боевых действий, как обстрелы, прилеты дронов. И то, что это действующий объект, в потенциально более опасном состоянии находится, чем наша станция сейчас в части внешних воздействий", - сказал Черничук. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240822/magate--1967901950.html
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в мире, украина, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, курская аэс, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Курская АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции

Черничук: ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна, чем на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Шутиков и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024
Генеральный директор АО Концерн Росэнергоатом Александр Шутиков и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Шутиков и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел ЗАЭС. Позже организация выпустила новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине.
"Чем осложняется ситуация на Курской АЭС – там немножко другой проект, который менее защищен от таких внешних воздействий как ведение боевых действий, как обстрелы, прилеты дронов. И то, что это действующий объект, в потенциально более опасном состоянии находится, чем наша станция сейчас в части внешних воздействий", - сказал Черничук.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиКурская АЭСЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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