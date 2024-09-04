Директор ЗАЭС оценил ситуацию на Курской атомной электростанции
Черничук: ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна, чем на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Шутиков и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024
Генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Шутиков и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024
ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Ситуация на Курской АЭС потенциально более опасна для внешних воздействий, чем на ЗАЭС, заявил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел ЗАЭС. Позже организация выпустила новый доклад о своих усилиях по поддержанию атомной безопасности на фоне конфликта на Украине.
"Чем осложняется ситуация на Курской АЭС – там немножко другой проект, который менее защищен от таких внешних воздействий как ведение боевых действий, как обстрелы, прилеты дронов. И то, что это действующий объект, в потенциально более опасном состоянии находится, чем наша станция сейчас в части внешних воздействий", - сказал Черничук.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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