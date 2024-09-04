https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за проблем с охлаждением реакторов ЗАЭС
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за проблем с охлаждением реакторов ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за проблем с охлаждением реакторов ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита на Запорожскую АЭС заявил об обеспокоенности из-за проблем, связанных с охлаждением реакторов, но... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:05
2024-09-04T17:05
2024-09-04T18:17
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ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита на Запорожскую АЭС заявил об обеспокоенности из-за проблем, связанных с охлаждением реакторов, но отметил, что персонал станции принимает меры. "В целом ситуация с охлаждением станции и водой является центром нашей обеспокоенности, особенно после разрушения Каховской плотины. И прошлым летом это был главный вопрос моего посещения станции. В прошлый раз, когда я был здесь, мог увидеть ситуацию, особенно то, что было пробурено 11 дополнительных резервуаров-скважин, чего было достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию на станции, так как она сейчас находится в состоянии "холодного останова", — сказал глава МАГАТЭ. Он добавил, что не знал о дополнительных работах на гидротехнических сооружениях ЗАЭС. По его словам, это демонстрирует то, что на станции предпринимаются постоянные усилия для стабилизации ситуации. Гросси отметил также, что угроза инцидентов на Запорожской атомной электростанции сохраняется, пока идут активные боевые действия. При этом он выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности станции.Что касается российского персонала ЗАЭС, то глава МАГАТЭ подчеркнул, что к нему у агентства нет претензий."Люди здесь — профессионалы в ядерной энергетике. <…> За эти два года иногда возникали случаи, когда мы расходились во мнении по некоторым техническим вопросам, но вся работа происходила на чрезвычайно высоком, профессиональном уровне", — заключил Гросси.Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар, а также запускают дроны. В августе одна из таких атак привела к пожару на градирне — башне, предназначенной для охлаждения большого количества воды в паровых установках. Градирня выгорела изнутри, но на работу станции пожар не повлиял. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за проблем с охлаждением реакторов ЗАЭС
Гросси выразил беспокойство из-за проблем с охлаждением реакторов ЗАЭС
ЭНЕРГОДАР, 4 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита на Запорожскую АЭС заявил об обеспокоенности из-за проблем, связанных с охлаждением реакторов, но отметил, что персонал станции принимает меры.
"В целом ситуация с охлаждением станции и водой является центром нашей обеспокоенности, особенно после разрушения Каховской плотины. И прошлым летом это был главный вопрос моего посещения станции. В прошлый раз, когда я был здесь, мог увидеть ситуацию, особенно то, что было пробурено 11 дополнительных резервуаров-скважин, чего было достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию на станции, так как она сейчас находится в состоянии "холодного останова", — сказал глава МАГАТЭ.
Он добавил, что не знал о дополнительных работах на гидротехнических сооружениях ЗАЭС. По его словам, это демонстрирует то, что на станции предпринимаются постоянные усилия для стабилизации ситуации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов. Сейчас все энергоблоки станции находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Гросси отметил также, что угроза инцидентов на Запорожской атомной электростанции сохраняется, пока идут активные боевые действия. При этом он выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности станции.
Что касается российского персонала ЗАЭС, то глава МАГАТЭ подчеркнул, что к нему у агентства нет претензий.
«
"Люди здесь — профессионалы в ядерной энергетике. <…> За эти два года иногда возникали случаи, когда мы расходились во мнении по некоторым техническим вопросам, но вся работа происходила на чрезвычайно высоком, профессиональном уровне", — заключил Гросси.
Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар
, а также запускают дроны. В августе одна из таких атак привела к пожару на градирне — башне, предназначенной для охлаждения большого количества воды в паровых установках. Градирня выгорела изнутри, но на работу станции пожар не повлиял. В "Росатоме
" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.