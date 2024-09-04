https://ria.ru/20240904/bezhentsy-1970558707.html

Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев

Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев - РИА Новости, 04.09.2024

Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев

Швейцария продлила до 4 марта 2026 года действие защитного статуса S для украинских беженцев, поскольку ситуация на Украине не стабилизировалась, говорится в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:27

2024-09-04T16:27

2024-09-04T16:27

в мире

украина

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg

ЖЕНЕВА, 4 сен - РИА Новости. Швейцария продлила до 4 марта 2026 года действие защитного статуса S для украинских беженцев, поскольку ситуация на Украине не стабилизировалась, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. "Никакой устойчивой стабилизации ситуации на Украине не предвидится. Таким образом, на своем заседании 4 сентября 2024 года Федеральный совет постановил, что статус защиты, которым пользуются подлежащие защите лица из Украины, не будет отменен до 4 марта 2026 года. Он также решил продлить до этой даты меры поддержки, предназначенные для получателей статуса защиты S", - сказано в документе. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 29 августа 66 195 украинцев имели статус беженца S в стране. С 24 февраля 2022 года более 27 тысяч украинцев потеряли этот статус.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, швейцария