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Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев - РИА Новости, 04.09.2024
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16:27 04.09.2024
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Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев
Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев - РИА Новости, 04.09.2024
Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев
Швейцария продлила до 4 марта 2026 года действие защитного статуса S для украинских беженцев, поскольку ситуация на Украине не стабилизировалась, говорится в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:27
2024-09-04T16:27
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украина
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ЖЕНЕВА, 4 сен - РИА Новости. Швейцария продлила до 4 марта 2026 года действие защитного статуса S для украинских беженцев, поскольку ситуация на Украине не стабилизировалась, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. "Никакой устойчивой стабилизации ситуации на Украине не предвидится. Таким образом, на своем заседании 4 сентября 2024 года Федеральный совет постановил, что статус защиты, которым пользуются подлежащие защите лица из Украины, не будет отменен до 4 марта 2026 года. Он также решил продлить до этой даты меры поддержки, предназначенные для получателей статуса защиты S", - сказано в документе. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 29 августа 66 195 украинцев имели статус беженца S в стране. С 24 февраля 2022 года более 27 тысяч украинцев потеряли этот статус.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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в мире, украина, швейцария
В мире, Украина, Швейцария
Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев

Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев до 4 марта 2026 года

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 сен - РИА Новости. Швейцария продлила до 4 марта 2026 года действие защитного статуса S для украинских беженцев, поскольку ситуация на Украине не стабилизировалась, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.
"Никакой устойчивой стабилизации ситуации на Украине не предвидится. Таким образом, на своем заседании 4 сентября 2024 года Федеральный совет постановил, что статус защиты, которым пользуются подлежащие защите лица из Украины, не будет отменен до 4 марта 2026 года. Он также решил продлить до этой даты меры поддержки, предназначенные для получателей статуса защиты S", - сказано в документе.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 29 августа 66 195 украинцев имели статус беженца S в стране. С 24 февраля 2022 года более 27 тысяч украинцев потеряли этот статус.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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