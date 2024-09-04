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В ДНР во время атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/bespilotnik-1970407366.html
В ДНР во время атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС
В ДНР во время атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 04.09.2024
В ДНР во время атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС
Сотрудник МЧС пострадал в ДНР из-за атаки беспилотника, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:28
2024-09-04T07:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сотрудник МЧС пострадал в ДНР из-за атаки беспилотника, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Поздним вечером в Горловке огнеборцы тушили сухостой. Во время ликвидации огня произошла атака с БПЛА. Пострадал командир отделения. Он госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР во время атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС

В Горловке госпитализировали сотрудника МЧС после атаки беспилотника

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Горловке
Последствия атаки БПЛА в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сотрудник МЧС пострадал в ДНР из-за атаки беспилотника, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Поздним вечером в Горловке огнеборцы тушили сухостой. Во время ликвидации огня произошла атака с БПЛА. Пострадал командир отделения. Он госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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