https://ria.ru/20240904/bespilotnik-1970407366.html

В ДНР во время атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС

В ДНР во время атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 04.09.2024

В ДНР во время атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС пострадал в ДНР из-за атаки беспилотника, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:28

2024-09-04T07:28

2024-09-04T07:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сотрудник МЧС пострадал в ДНР из-за атаки беспилотника, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Поздним вечером в Горловке огнеборцы тушили сухостой. Во время ликвидации огня произошла атака с БПЛА. Пострадал командир отделения. Он госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)