https://ria.ru/20240904/belgorodskaya_oblast-1970398910.html
В Белгородской области сбили несколько целей
В Белгородской области сбили несколько целей - РИА Новости, 04.09.2024
В Белгородской области сбили несколько целей
ПВО сбила несколько целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:59
2024-09-04T05:59
2024-09-04T06:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПВО сбила несколько целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее глава региона сообщал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе."Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, в белгородском селе Севрюково осколком пробита кровля одного частного жилого домовладения.Глава региона также добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970360824.html
https://ria.ru/20240902/pvo-1970004392.html
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белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили несколько целей
Губернатор Гладков: ПВО сбила в Белгородской области несколько целей