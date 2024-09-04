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В Белгородской области сбили несколько целей - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:59 04.09.2024 (обновлено: 06:10 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/belgorodskaya_oblast-1970398910.html
В Белгородской области сбили несколько целей
В Белгородской области сбили несколько целей - РИА Новости, 04.09.2024
В Белгородской области сбили несколько целей
ПВО сбила несколько целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:59
2024-09-04T06:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПВО сбила несколько целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее глава региона сообщал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе."Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, в белгородском селе Севрюково осколком пробита кровля одного частного жилого домовладения.Глава региона также добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970360824.html
https://ria.ru/20240902/pvo-1970004392.html
белгородская область
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белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили несколько целей

Губернатор Гладков: ПВО сбила в Белгородской области несколько целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПВО сбила несколько целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона сообщал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.
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"Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в белгородском селе Севрюково осколком пробита кровля одного частного жилого домовладения.
Глава региона также добавил, что информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
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