https://ria.ru/20240904/belgorodskaya_oblast-1970398910.html

В Белгородской области сбили несколько целей

В Белгородской области сбили несколько целей - РИА Новости, 04.09.2024

В Белгородской области сбили несколько целей

ПВО сбила несколько целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:59

2024-09-04T05:59

2024-09-04T06:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ПВО сбила несколько целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее глава региона сообщал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе."Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, в белгородском селе Севрюково осколком пробита кровля одного частного жилого домовладения.Глава региона также добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970360824.html

https://ria.ru/20240902/pvo-1970004392.html

белгородская область

белгородский район

белгород

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белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков