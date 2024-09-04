https://ria.ru/20240904/baykal-1970511041.html
Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале
Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале - РИА Новости, 04.09.2024
Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале
Малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале и начал вкладываться в него, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:10
2024-09-04T14:10
2024-09-04T14:10
твой бизнес
байкал
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
туризм
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970509728_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_6170dcca608d52d8c122f373a0088ef7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале и начал вкладываться в него, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. "В Бурятии мы очень активно сейчас строим отели, модульные отели. Порядка где-то миллиарда рублей мы получили уже (федеральной - ред.) поддержки. На этот миллиард привлекли миллиард частных инвестиций. Малый и средний бизнес у нас поверил в туризм и готов вкладываться, готов готовить предложения для туристов", - рассказал Доржиев, выступая на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг" Восточного экономического форума. По его словам, еще 10 лет назад никто не верил в туризм на Байкале. Ведь там всего 3 месяца лета, а зимой делать нечего, и никто не поедет, считали бизнесмены и туроператоры. "Зимой поехали люди. Прозрачный лед Байкала стал привлекать туристов. Начали строить отели, начали покупать снегоходы, улучшать сервис", - отметил Доржиев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/promysly-1969578123.html
https://ria.ru/20240815/msp-1966248919.html
байкал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970509728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5803e0cf835005f3b4e94485a478982b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , туризм, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), твой бизнес – новости
Твой бизнес, Байкал, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Туризм, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Твой бизнес – новости
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале и начал вкладываться в него, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
"В Бурятии мы очень активно сейчас строим отели, модульные отели. Порядка где-то миллиарда рублей мы получили уже (федеральной - ред.) поддержки. На этот миллиард привлекли миллиард частных инвестиций. Малый и средний бизнес у нас поверил в туризм и готов вкладываться, готов готовить предложения для туристов", - рассказал Доржиев, выступая на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг" Восточного экономического форума.
По его словам, еще 10 лет назад никто не верил в туризм на Байкале
. Ведь там всего 3 месяца лета, а зимой делать нечего, и никто не поедет, считали бизнесмены и туроператоры.
"Зимой поехали люди. Прозрачный лед Байкала стал привлекать туристов. Начали строить отели, начали покупать снегоходы, улучшать сервис", - отметил Доржиев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.