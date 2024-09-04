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Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале - РИА Новости, 04.09.2024
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Твой бизнес
 
14:10 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/baykal-1970511041.html
Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале
Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале - РИА Новости, 04.09.2024
Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале
Малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале и начал вкладываться в него, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:10
2024-09-04T14:10
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале и начал вкладываться в него, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. "В Бурятии мы очень активно сейчас строим отели, модульные отели. Порядка где-то миллиарда рублей мы получили уже (федеральной - ред.) поддержки. На этот миллиард привлекли миллиард частных инвестиций. Малый и средний бизнес у нас поверил в туризм и готов вкладываться, готов готовить предложения для туристов", - рассказал Доржиев, выступая на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг" Восточного экономического форума. По его словам, еще 10 лет назад никто не верил в туризм на Байкале. Ведь там всего 3 месяца лета, а зимой делать нечего, и никто не поедет, считали бизнесмены и туроператоры. "Зимой поехали люди. Прозрачный лед Байкала стал привлекать туристов. Начали строить отели, начали покупать снегоходы, улучшать сервис", - отметил Доржиев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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байкал, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , туризм, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), твой бизнес – новости
Твой бизнес, Байкал, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Туризм, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Твой бизнес – новости

Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка на берегу Байкала в посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии
Девушка на берегу Байкала в посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка на берегу Байкала в посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале и начал вкладываться в него, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
"В Бурятии мы очень активно сейчас строим отели, модульные отели. Порядка где-то миллиарда рублей мы получили уже (федеральной - ред.) поддержки. На этот миллиард привлекли миллиард частных инвестиций. Малый и средний бизнес у нас поверил в туризм и готов вкладываться, готов готовить предложения для туристов", - рассказал Доржиев, выступая на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг" Восточного экономического форума.
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По его словам, еще 10 лет назад никто не верил в туризм на Байкале. Ведь там всего 3 месяца лета, а зимой делать нечего, и никто не поедет, считали бизнесмены и туроператоры.
"Зимой поехали люди. Прозрачный лед Байкала стал привлекать туристов. Начали строить отели, начали покупать снегоходы, улучшать сервис", - отметил Доржиев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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