https://ria.ru/20240904/baykal-1970511041.html

Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале

Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале - РИА Новости, 04.09.2024

Алдар Доржиев: малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале

Малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале и начал вкладываться в него, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:10

2024-09-04T14:10

2024-09-04T14:10

твой бизнес

байкал

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

туризм

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970509728_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_6170dcca608d52d8c122f373a0088ef7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Малый и средний бизнес поверил в туризм на Байкале и начал вкладываться в него, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. "В Бурятии мы очень активно сейчас строим отели, модульные отели. Порядка где-то миллиарда рублей мы получили уже (федеральной - ред.) поддержки. На этот миллиард привлекли миллиард частных инвестиций. Малый и средний бизнес у нас поверил в туризм и готов вкладываться, готов готовить предложения для туристов", - рассказал Доржиев, выступая на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг" Восточного экономического форума. По его словам, еще 10 лет назад никто не верил в туризм на Байкале. Ведь там всего 3 месяца лета, а зимой делать нечего, и никто не поедет, считали бизнесмены и туроператоры. "Зимой поехали люди. Прозрачный лед Байкала стал привлекать туристов. Начали строить отели, начали покупать снегоходы, улучшать сервис", - отметил Доржиев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/promysly-1969578123.html

https://ria.ru/20240815/msp-1966248919.html

байкал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

байкал, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , туризм, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), твой бизнес – новости