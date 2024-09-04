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В экологической зоне Байкала будет убрано 28 свалок - РИА Новости, 04.09.2024
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04:41 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/baykal-1970391490.html
В экологической зоне Байкала будет убрано 28 свалок
В экологической зоне Байкала будет убрано 28 свалок - РИА Новости, 04.09.2024
В экологической зоне Байкала будет убрано 28 свалок
В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" будет убрано 28 мусорных свалок в Центральной экологической зоне озера Байкал общей площадью 55 гектаров,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:41
2024-09-04T04:41
байкал
дальний восток
россия
общество
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" будет убрано 28 мусорных свалок в Центральной экологической зоне озера Байкал общей площадью 55 гектаров, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Продолжим подъем и утилизацию затонувших кораблей в акватории Дальнего Востока, и, конечно, отдельным модулем входят свалки, расположенные в Центральной экологической зоне Байкала. Это 28 свалок общей площадью 55 гектаров", - сказал Козлов на пресс-конференции ВЭФ "Экологическое благополучие и экономическая независимость". Он подчеркнул, что "байкальская строка" будет отдельным модулем включена в каждый федеральный проект нового нацпроекта "Экологическое благополучие". В рамках федпроекта "Генеральная уборка" при участии общественности был составлен "народный" реестр объектов размещения отходов, в него вошли около 3 тысяч несанкционированных свалок. Сейчас проводится их инвентаризация и определяется очередность уборки. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах, в который войдут шесть направлений: федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240820/svalka-1967206063.html
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байкал, дальний восток, россия, общество, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Байкал, Дальний Восток, Россия, Общество, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В экологической зоне Байкала будет убрано 28 свалок

Глава Минприроды Козлов: в экологической зоне Байкала будет убрано 28 свалок

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Озеро Байкал. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" будет убрано 28 мусорных свалок в Центральной экологической зоне озера Байкал общей площадью 55 гектаров, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Продолжим подъем и утилизацию затонувших кораблей в акватории Дальнего Востока, и, конечно, отдельным модулем входят свалки, расположенные в Центральной экологической зоне Байкала. Это 28 свалок общей площадью 55 гектаров", - сказал Козлов на пресс-конференции ВЭФ "Экологическое благополучие и экономическая независимость".
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Он подчеркнул, что "байкальская строка" будет отдельным модулем включена в каждый федеральный проект нового нацпроекта "Экологическое благополучие".
В рамках федпроекта "Генеральная уборка" при участии общественности был составлен "народный" реестр объектов размещения отходов, в него вошли около 3 тысяч несанкционированных свалок. Сейчас проводится их инвентаризация и определяется очередность уборки.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах, в который войдут шесть направлений: федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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БайкалДальний ВостокРоссияОбществоАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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