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В Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 текстильных фабрик - РИА Новости, 04.09.2024
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18:59 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/bangladesh-1970618752.html
В Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 текстильных фабрик
В Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 текстильных фабрик - РИА Новости, 04.09.2024
В Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 текстильных фабрик
Порядка 70 текстильных фабрик закрылись в столице Бангладеш Дакке из-за протестов, устроенных в среду работниками швейной отрасли, сообщает местное издание... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:59
2024-09-04T18:59
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 70 текстильных фабрик закрылись в столице Бангладеш Дакке из-за протестов, устроенных в среду работниками швейной отрасли, сообщает местное издание Dhaka Tribune. "В среду работники швейной промышленности устроили акции протеста, в результате которых были закрыты по меньшей мере 70 фабрик в Ашулии, Дакка", - пишет газета. По данным издания, протестующие требуют поднять им зарплаты и улучшить условия труда. Часть фабрик, как уточняет газета, были закрыты властями во избежание дальнейшей эскалации, так как протесты привели к столкновениям и актам вандализма. Кроме того, рабочие перегородили некоторые дороги, что привело к пробкам. Потребовалось вмешательство армии и полиции, которые призвали протестующих прекратить блокировать дорожное движение.
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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 текстильных фабрик

Dhaka Tribune: в Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 швейных фабрик

© Фото : соцсетиПротест работников швейной отрасли в столице Бангладеш Дакке
Протест работников швейной отрасли в столице Бангладеш Дакке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : соцсети
Протест работников швейной отрасли в столице Бангладеш Дакке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 70 текстильных фабрик закрылись в столице Бангладеш Дакке из-за протестов, устроенных в среду работниками швейной отрасли, сообщает местное издание Dhaka Tribune.
"В среду работники швейной промышленности устроили акции протеста, в результате которых были закрыты по меньшей мере 70 фабрик в Ашулии, Дакка", - пишет газета.
По данным издания, протестующие требуют поднять им зарплаты и улучшить условия труда.
Часть фабрик, как уточняет газета, были закрыты властями во избежание дальнейшей эскалации, так как протесты привели к столкновениям и актам вандализма. Кроме того, рабочие перегородили некоторые дороги, что привело к пробкам. Потребовалось вмешательство армии и полиции, которые призвали протестующих прекратить блокировать дорожное движение.
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В миреБангладешДакка (город)Беспорядки в Бангладеш
 
 
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