https://ria.ru/20240904/bangladesh-1970618752.html

В Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 текстильных фабрик

В Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 текстильных фабрик - РИА Новости, 04.09.2024

В Бангладеш из-за протестов рабочих закрылись 70 текстильных фабрик

Порядка 70 текстильных фабрик закрылись в столице Бангладеш Дакке из-за протестов, устроенных в среду работниками швейной отрасли, сообщает местное издание... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:59

2024-09-04T18:59

2024-09-04T18:59

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дакка (город)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 70 текстильных фабрик закрылись в столице Бангладеш Дакке из-за протестов, устроенных в среду работниками швейной отрасли, сообщает местное издание Dhaka Tribune. "В среду работники швейной промышленности устроили акции протеста, в результате которых были закрыты по меньшей мере 70 фабрик в Ашулии, Дакка", - пишет газета. По данным издания, протестующие требуют поднять им зарплаты и улучшить условия труда. Часть фабрик, как уточняет газета, были закрыты властями во избежание дальнейшей эскалации, так как протесты привели к столкновениям и актам вандализма. Кроме того, рабочие перегородили некоторые дороги, что привело к пробкам. Потребовалось вмешательство армии и полиции, которые призвали протестующих прекратить блокировать дорожное движение.

https://ria.ru/20240717/tovary-1960288408.html

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