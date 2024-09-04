https://ria.ru/20240904/baku-1970584091.html

Баку осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в Азербайджан

Баку осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в Азербайджан - РИА Новости, 04.09.2024

Баку осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в Азербайджан

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство осудило министерство по делам Европы и иностранных дел Франции за призыв к французским гражданам воздержаться от... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:26

2024-09-04T17:26

2024-09-04T17:26

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франция

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европа

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БАКУ, 4 сен – РИА Новости. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство осудило министерство по делам Европы и иностранных дел Франции за призыв к французским гражданам воздержаться от поездок в Азербайджан. Ранее МИД Франции призвал своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан. В качестве причины приводятся утверждения о том, что граждане Франции подвергаются задержанию и преследованию в Азербайджане. "Решительно осуждаем распространенное министерством по делам Европы и иностранных дел Франции строгое предупреждение о поездках в Азербайджан, в котором в качестве причины приводятся необоснованные утверждения о том, что граждане Франции якобы подвергаются задержанию и преследованию в Азербайджане. Подобные необоснованные и предвзятые решение и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном", - заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Представитель МИД назвал утверждения французского внешнеполитического ведомства о необоснованном задержании и аресте французских граждан беспочвенными. "До сих пор в Азербайджане были задержаны только два гражданина Французской Республики. Это Мартин Риан, задержанный 4 декабря прошлого года по подозрению в совершении деяния, предусмотренного статьей 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и Клерк Тео Гюго, который был задержан за действия, совершенные в бакинском метро" - сказал Гаджизаде. При этом он напомнил про препятствия, чинимые официальным Парижем во время поездок азербайджанских журналистов во Францию. "Всем известна деятельность Франции, которая предъявляет претензии относительно судебной власти и прав человека в Азербайджане, пытается преподать миру "урок демократии", а сама при этом нарушает международное право, проводя политику неоколониализма, расизма, дискриминации, исламофобии, ограничения прав человека. Поэтому было бы полезнее, если бы Франция извлекла уроки из этой деятельности. Еще раз требуем от Франции прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана", - сказал Гаджизаде.

https://ria.ru/20240903/baku-1970341648.html

https://ria.ru/20240417/azerbaydzhana-1940526683.html

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