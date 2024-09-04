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Более полмиллиарда рублей сэкономил нацпроект торговым предприятиям Москвы - РИА Новости, 04.09.2024
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09:18 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/bagreeva-1970360934.html
Более полмиллиарда рублей сэкономил нацпроект торговым предприятиям Москвы
Более полмиллиарда рублей сэкономил нацпроект торговым предприятиям Москвы - РИА Новости, 04.09.2024
Более полмиллиарда рублей сэкономил нацпроект торговым предприятиям Москвы
Торговые предприятия Москвы сэкономили 562 миллиона рублей благодаря национальному проекту "Производительность труда", рассказала заммэра столицы, руководитель... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:18
2024-09-04T09:18
москва
мария багреева
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МОСКВА, 4 сентября - РИА Новости. Торговые предприятия Москвы сэкономили 562 миллиона рублей благодаря национальному проекту "Производительность труда", рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она напомнила, что с 2022 года к нацпроекту присоединились 48 компаний из сферы торговли, что составляет 14% от общего числа участников нацпроекта в Москве."Они успешно внедряют инструменты бережливого производства и с их помощью оптимизируют такие процессы, как закупка и доставка товаров, складская логистика, реализация продукции, обслуживание клиентов в торговых залах и онлайн, управление кадрами и другие. В частности, 16 торговых компаний, завершивших к настоящему времени первую фазу нацпроекта, смогли благодаря бережливым методикам повысить производительность труда в среднем на 40%", – отметила Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города.По ее словам, участники нацпроекта смогли в полтора раза повысить объем реализуемой продукции и услуг, в два раза ускорить свои бизнес-процессы, а неиспользуемые запасы - уменьшить на треть. Также нацпроект помогает развивать кадровый потенциал компаний.В сообщении указывается, что розничная сеть магазинов одежды "Глен" внедрила стандарты хранения товара на внутреннем складе, тем самым время приемки товара удалось уменьшить на 17% - до 74 минут. Выручка на одного сотрудника в результате увеличилась с 629 тысяч до 698 тысяч рублей в месяц. Данный опыт планируется распространить на все магазины сети.Компания "Оптимист", предлагающая профоборудование и инструменты для строительства и ремонта, также смогла сделать свои бизнес-процессы более эффективными. Цикл продаж (вплоть до отгрузки заказа покупателю) сократился за счет улучшений в работе на 44% - до 62 часов. Один сотрудник теперь может оформлять более трех заказов в час, выработка в компании выросла на 32%, отмечается в сообщении.Компании "Электро-Профи", которая специализируется на поставках электрооборудования и электротехнических материалов, с помощью нацпроекта на треть удалось ускорить процесс отгрузки товаров. Выработка выросла на 17%, а экономический эффект от улучшений может достичь 44 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html
https://ria.ru/20240819/bagreeva-1966947029.html
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

Более полмиллиарда рублей сэкономил нацпроект торговым предприятиям Москвы

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сентября - РИА Новости. Торговые предприятия Москвы сэкономили 562 миллиона рублей благодаря национальному проекту "Производительность труда", рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она напомнила, что с 2022 года к нацпроекту присоединились 48 компаний из сферы торговли, что составляет 14% от общего числа участников нацпроекта в Москве.
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"Они успешно внедряют инструменты бережливого производства и с их помощью оптимизируют такие процессы, как закупка и доставка товаров, складская логистика, реализация продукции, обслуживание клиентов в торговых залах и онлайн, управление кадрами и другие. В частности, 16 торговых компаний, завершивших к настоящему времени первую фазу нацпроекта, смогли благодаря бережливым методикам повысить производительность труда в среднем на 40%", – отметила Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города.
По ее словам, участники нацпроекта смогли в полтора раза повысить объем реализуемой продукции и услуг, в два раза ускорить свои бизнес-процессы, а неиспользуемые запасы - уменьшить на треть. Также нацпроект помогает развивать кадровый потенциал компаний.
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В сообщении указывается, что розничная сеть магазинов одежды "Глен" внедрила стандарты хранения товара на внутреннем складе, тем самым время приемки товара удалось уменьшить на 17% - до 74 минут. Выручка на одного сотрудника в результате увеличилась с 629 тысяч до 698 тысяч рублей в месяц. Данный опыт планируется распространить на все магазины сети.
Компания "Оптимист", предлагающая профоборудование и инструменты для строительства и ремонта, также смогла сделать свои бизнес-процессы более эффективными. Цикл продаж (вплоть до отгрузки заказа покупателю) сократился за счет улучшений в работе на 44% - до 62 часов. Один сотрудник теперь может оформлять более трех заказов в час, выработка в компании выросла на 32%, отмечается в сообщении.
Компании "Электро-Профи", которая специализируется на поставках электрооборудования и электротехнических материалов, с помощью нацпроекта на треть удалось ускорить процесс отгрузки товаров. Выработка выросла на 17%, а экономический эффект от улучшений может достичь 44 миллионов рублей.
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