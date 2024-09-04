https://ria.ru/20240904/avito-1970578703.html

"Авито Работа" будет участвовать в популяризации целевого обучения

"Авито Работа" будет участвовать в популяризации целевого обучения - РИА Новости, 04.09.2024

"Авито Работа" будет участвовать в популяризации целевого обучения

Платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" готова совместно с государством популяризировать механизм целевого обучения, направленный на решение... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:45

2024-09-04T17:45

2024-09-04T17:45

россия

авито

кадры

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" готова совместно с государством популяризировать механизм целевого обучения, направленный на решение проблемы дефицита кадров, сообщил управляющий директор сервиса Дмитрий Пучко‌в в ходе ВЭФ-2024."Наше исследование среди соискателей показало, что лишь четверть респондентов хорошо осведомлены о целевом обучении, понимают, как оно работает и какие преимущества дает. Поэтому есть огромный потенциал популяризировать этот формат как среди соискателей, так и среди работодателей. Продвигая эту активность, мы хотели бы стать неким мостиком, еще одним контуром, связывающим образовательные учреждения, заказчиков из бизнеса и представителей государственной власти. Мне кажется, в таком совместном формате мы принесем большую пользу государству", - заявил Пучков, выступая на сессии "Как подготовить кадры, которые решают все?".По его словам, популяризация профессионального и целевого обучений предусмотрена и в рамках соглашения о сотрудничестве, которое платформа "Авито Работа" подписала в рамках ВЭФ с министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края. В ходе реализация соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.Представитель сервиса также указал на необходимость отказаться от стереотипа, что люди в России в силу своего менталитета слишком привязаны к месту проживания и не готовы перемещаться по стране в поисках лучшей работы, как это происходит, например, в США."Нам стоит развеять эти мифы и стимулировать как раз релокацию и трудовую миграцию внутри страны для того, чтобы заполнять вакансии там, где они востребованы и, действительно, нужны", - уточнил специалист.Одним из ключевых трендов Пучков назвал поиск баланса между системой образования и запросами рынка. Несмотря на то, что работодатели продолжают повышать зарплатные предложения, стремясь привлечь нужных специалистов, полностью решить проблему с переманиванием не удается. Например, летом 2024 года в среднем по России зарплаты выросли на 9% за год, а в ДФО — на 6% за год, но этого недостаточно для покрытия дефицита высококвалифицированных кадров.В такой ситуации важным решением становится сотрудничество учебных заведений и бизнеса, включая создание совместных целевых и специализированных программ, которые помогут восполнить пробелы в квалификациях и подготовить специалистов, соответствующих требованиям современного рынка."Внедрение стажировок и совместных проектов позволит студентам на практике применить полученные знания и навыки, а работодателям — выявить потенциальных сотрудников еще до их окончательного трудоустройства. Кроме того, тесное сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов. Часто образовательные программы не успевают за стремительными изменениями и трендами на рынке труда, поэтому к окончанию обучения в вузе или ссузе часть знаний и навыков выпускника устаревают", — отметил управляющий директор.В качестве примера Пучков привел успешный опыт "Авито" по запуску магистратуры по направлению Data Science в сотрудничестве с МФТИ. Студенты совмещают учебу с оплачиваемой стажировкой в компании. До 2028 года планируется наладить сотрудничество с 11 профильными вузами, в том числе МГУ, ИТМО, ВШЭ. Таким образом, планируется подготовить порядка 3 тысяч ИТ-специалистов.Автор закона о целевом наборе и целевом обучении зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, выступая в ходе сессии, подтвердила потенциально высокий "горизонт возможностей" целевого набора для преодоления текущей острой нехватки кадров."Только ленивый не говорит о том, что нужно обеспечить экономику квалифицированными кадрами, поэтому вопрос только в механизме, который поможет решить эту задачу. У России амбициозные планы развития, и страна, как ответственное социальное государство, вкладывает колоссальные средства в профессиональное образование, постоянно выступая инвестором для молодого поколения, вкладывая средства в бесплатную подготовку специалистов. Но на выходе оказывается, что более 40% тех, кто получил диплом, не работают по специальности. Какой вывод из этого следует? Что государство оказывается неэффективным инвестором?" - сказала Яровая, выступая на сессии ВЭФ.По ее словам, именно целевое обучение, целевой набор является тем механизмом, который "по жизни" может соединить интересы работодателя и будущего потенциального работника - выпускника любой школы в любом уголке страны.

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https://ria.ru/20240628/puchkov-1956133663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авито, кадры, вэф — 2024 (восточный экономический форум)