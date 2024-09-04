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Над Курской областью сбили две авиабомбы
Над Курской областью сбили две авиабомбы - РИА Новости, 04.09.2024
Над Курской областью сбили две авиабомбы
Украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы сбиты утром в приграничном районе Курской области, сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:49
2024-09-04T14:49
2024-09-04T15:13
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курская область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы сбиты утром в приграничном районе Курской области, сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.В среду в течение дня в Курской области два раза был запущен сигнал ракетной опасности. Первый раз объявили о ракетной опасности в 10.18. Суммарно ракетная опасность длилась 1 час 42 минуты."Наша ПВО – на страже Курской области: утром сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы в приграничном районе. Благодарю защитников!", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
Над Курской областью сбили две авиабомбы
Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили две управляемые авиабомбы