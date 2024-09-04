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В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов

В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов - РИА Новости, 04.09.2024

В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов

Пиротехники МЧС России уничтожили авиабомбу весом 100 килограммов в Калининградской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:13

2024-09-04T07:13

2024-09-04T07:13

специальная военная операция на украине

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пиротехники МЧС России уничтожили авиабомбу весом 100 килограммов в Калининградской области, сообщает МЧС РФ. "‍Пиротехники МЧС России разминировали авиабомбу в Калининградской области. Накануне в лесу вблизи посёлка Поваровка взрывоопасный предмет обнаружил мужчина. Специалисты Невского спасательного центра вывезли и уничтожили на полигоне фугасную авиабомбу весом 100 килограммов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что всего с начала года в регионе обнаружено и вывезено для уничтожения 113 авиабомб.

https://ria.ru/20240902/pvo-1969957238.html

калининградская область

россия

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калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия