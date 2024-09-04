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В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов
В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов - РИА Новости, 04.09.2024
В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов
Пиротехники МЧС России уничтожили авиабомбу весом 100 килограммов в Калининградской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:13
2024-09-04T07:13
2024-09-04T07:13
специальная военная операция на украине
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пиротехники МЧС России уничтожили авиабомбу весом 100 килограммов в Калининградской области, сообщает МЧС РФ. "Пиротехники МЧС России разминировали авиабомбу в Калининградской области. Накануне в лесу вблизи посёлка Поваровка взрывоопасный предмет обнаружил мужчина. Специалисты Невского спасательного центра вывезли и уничтожили на полигоне фугасную авиабомбу весом 100 килограммов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что всего с начала года в регионе обнаружено и вывезено для уничтожения 113 авиабомб.
https://ria.ru/20240902/pvo-1969957238.html
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калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов
МЧС России: в Калининградской области уничтожили авиабомбу весом сто килограммов