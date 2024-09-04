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В Подмосковье водитель наехал на лавочку с людьми, есть пострадавшие
В Подмосковье водитель наехал на лавочку с людьми, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.09.2024
В Подмосковье водитель наехал на лавочку с людьми, есть пострадавшие
Водитель иномарки наехал на лавочку с людьми в Электростали Московской области, пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу, сообщается в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:15
2024-09-04T17:15
2024-09-04T17:19
происшествия
авто
электросталь
московская область (подмосковье)
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kia rio
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Водитель иномарки наехал на лавочку с людьми в Электростали Московской области, пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. По информации полиции, в среду примерно в 12.45 в городе Электросталь на проспекте Ленина произошло ДТП. "По предварительной информации, мужчина 1993 года рождения, трезвый, управляя легковым автомобилем марки "Kia", совершил съезд с дороги с последующим наездом на лавочку, на которой находились мужчина и женщина 1950 года рождения... пешеходы с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что со слов водителя он уснул за рулем. В настоящее время сотрудниками ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, электросталь, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, kia rio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Электросталь, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Kia Rio, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье водитель наехал на лавочку с людьми, есть пострадавшие
В Электростали водитель наехал на лавочку с людьми, пострадали два человека