https://ria.ru/20240904/avariya-1970578378.html

В Подмосковье водитель наехал на лавочку с людьми, есть пострадавшие

В Подмосковье водитель наехал на лавочку с людьми, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.09.2024

В Подмосковье водитель наехал на лавочку с людьми, есть пострадавшие

Водитель иномарки наехал на лавочку с людьми в Электростали Московской области, пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу, сообщается в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:15

2024-09-04T17:15

2024-09-04T17:19

происшествия

авто

электросталь

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

kia rio

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Водитель иномарки наехал на лавочку с людьми в Электростали Московской области, пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. По информации полиции, в среду примерно в 12.45 в городе Электросталь на проспекте Ленина произошло ДТП. "По предварительной информации, мужчина 1993 года рождения, трезвый, управляя легковым автомобилем марки "Kia", совершил съезд с дороги с последующим наездом на лавочку, на которой находились мужчина и женщина 1950 года рождения... пешеходы с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что со слов водителя он уснул за рулем. В настоящее время сотрудниками ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, электросталь, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, kia rio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом