https://ria.ru/20240904/avariya-1970515534.html

В Смоленской области водителя грузовика арестовали после смертельного ДТП

В Смоленской области водителя грузовика арестовали после смертельного ДТП - РИА Новости, 04.09.2024

В Смоленской области водителя грузовика арестовали после смертельного ДТП

Суд в Смоленской области постановил заключить под стражу водителя грузовика, обвиняемого по делу о ДТП с автобусом, при котором погибли три человека, сообщила... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:28

2024-09-04T14:28

2024-09-04T14:33

происшествия

авто

смоленская область

россия

вяземский район

василий анохин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Суд в Смоленской области постановил заключить под стражу водителя грузовика, обвиняемого по делу о ДТП с автобусом, при котором погибли три человека, сообщила прокуратура региона. Вяземская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). "По версии следствия, 2 сентября 2024 года обвиняемый, управляя грузовым автомобилем… допустил нарушения правил дорожного движения при проезде регулируемого перекрестка дороги. В результате чего совершил столкновение с пассажирским автобусом. Вяземский районный суд с учетом позиции прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября 2024 года", - говорится в сообщении. Губернатор Василий Анохин сообщил в понедельник об аварии в Вяземском районе на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь": столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль. Как сообщала Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора. По последним данным, приведенным главой региона, погибли трое пассажиров автобуса, семеро остаются в больницах.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

смоленская область

россия

вяземский район

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происшествия, авто, смоленская область, россия, вяземский район, василий анохин