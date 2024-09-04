В Смоленской области водителя грузовика арестовали после смертельного ДТП
В Смоленской области водителя грузовика арестовали после ДТП, где погибли трое
© Фото : ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramМесто ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Вяземском районе Смоленской области
Место ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса в Вяземском районе Смоленской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Суд в Смоленской области постановил заключить под стражу водителя грузовика, обвиняемого по делу о ДТП с автобусом, при котором погибли три человека, сообщила прокуратура региона.
Вяземская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
"По версии следствия, 2 сентября 2024 года обвиняемый, управляя грузовым автомобилем… допустил нарушения правил дорожного движения при проезде регулируемого перекрестка дороги. В результате чего совершил столкновение с пассажирским автобусом. Вяземский районный суд с учетом позиции прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
Губернатор Василий Анохин сообщил в понедельник об аварии в Вяземском районе на 231-м километре федеральной автотрассы М-1 "Беларусь": столкнулись рейсовый автобус "Вязьма - Шуйское" и грузовой автомобиль. Как сообщала Госавтоинспекция региона, предварительно, причиной ДТП стал выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора. По последним данным, приведенным главой региона, погибли трое пассажиров автобуса, семеро остаются в больницах.
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