https://ria.ru/20240904/armija-1970601518.html
Израильская армия обнаружила взрывчатку в детской коляске
Израильская армия обнаружила взрывчатку в детской коляске - РИА Новости, 04.09.2024
Израильская армия обнаружила взрывчатку в детской коляске
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила взрывчатку в детской коляске в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила в среду... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:58
2024-09-04T17:58
2024-09-04T18:16
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила взрывчатку в детской коляске в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила в среду пресс-служба армии. "В ходе контртеррористической операции в районе Туль-Карема солдаты ЦАХАЛ обнаружили взрывчатку в детской коляске", - говорится в Telegram-канале армии. В пресс-службе добавили, что во время операции была уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ, несколько самодельных взрывных устройств и материалов для создания взрывчатки. Кроме того, солдаты ликвидировали двух вооруженных радикалов, рядом с которыми позже обнаружил винтовки М-16. Также военные нанесли авиаудар по ячейке вооруженных радикалов, которые открыли огонь по израильским солдатам в районе Туль-Карема. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40, 8 тысячи человек, пострадали свыше 94,2 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240902/hamas-1970100574.html
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, рафах (провинция), хамас, оон
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН
Израильская армия обнаружила взрывчатку в детской коляске
ЦАХАЛ обнаружил взрывчатку в детской коляске на Западном берегу реки Иордан
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила взрывчатку в детской коляске в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила в среду пресс-служба армии.
"В ходе контртеррористической операции в районе Туль-Карема солдаты ЦАХАЛ обнаружили взрывчатку в детской коляске", - говорится в Telegram-канале армии.
В пресс-службе добавили, что во время операции была уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ, несколько самодельных взрывных устройств и материалов для создания взрывчатки. Кроме того, солдаты ликвидировали двух вооруженных радикалов, рядом с которыми позже обнаружил винтовки М-16.
Также военные нанесли авиаудар по ячейке вооруженных радикалов, которые открыли огонь по израильским солдатам в районе Туль-Карема.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40, 8 тысячи человек, пострадали свыше 94,2 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.