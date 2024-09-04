https://ria.ru/20240904/armija-1970601518.html

Израильская армия обнаружила взрывчатку в детской коляске

Израильская армия обнаружила взрывчатку в детской коляске - РИА Новости, 04.09.2024

Израильская армия обнаружила взрывчатку в детской коляске

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила взрывчатку в детской коляске в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила в среду... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:58

2024-09-04T17:58

2024-09-04T18:16

в мире

израиль

западный берег реки иордан

рафах (провинция)

хамас

оон

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила взрывчатку в детской коляске в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, сообщила в среду пресс-служба армии. "В ходе контртеррористической операции в районе Туль-Карема солдаты ЦАХАЛ обнаружили взрывчатку в детской коляске", - говорится в Telegram-канале армии. В пресс-службе добавили, что во время операции была уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ, несколько самодельных взрывных устройств и материалов для создания взрывчатки. Кроме того, солдаты ликвидировали двух вооруженных радикалов, рядом с которыми позже обнаружил винтовки М-16. Также военные нанесли авиаудар по ячейке вооруженных радикалов, которые открыли огонь по израильским солдатам в районе Туль-Карема. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40, 8 тысячи человек, пострадали свыше 94,2 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240902/hamas-1970100574.html

https://ria.ru/20240902/hezbolla-1970092105.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, рафах (провинция), хамас, оон