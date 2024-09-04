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Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ - РИА Новости, 04.09.2024
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14:18 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/armeniya-1970512756.html
Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ
Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ - РИА Новости, 04.09.2024
Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ
Москва рассчитывает, что в интересах будущей безопасности Армении и всего региона партнерство с Ереваном в рамках ОДКБ будет возобновлено, заявила официальный... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:18
2024-09-04T14:18
армения
ереван
россия
мария захарова
никол пашинян
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в интересах будущей безопасности Армении и всего региона партнерство с Ереваном в рамках ОДКБ будет возобновлено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассчитываем, что в интересах будущей безопасности самой Армении, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет возобновлено", - сказала Захарова на брифинге. В феврале в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.
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армения, ереван, россия, мария захарова, никол пашинян, одкб
Армения, Ереван, Россия, Мария Захарова, Никол Пашинян, ОДКБ
Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ

МИД: Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в интересах будущей безопасности Армении и всего региона партнерство с Ереваном в рамках ОДКБ будет возобновлено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем, что в интересах будущей безопасности самой Армении, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет возобновлено", - сказала Захарова на брифинге.
В феврале в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.
Премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной
31 августа, 15:18
 
АрменияЕреванРоссияМария ЗахароваНикол ПашинянОДКБ
 
 
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