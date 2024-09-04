https://ria.ru/20240904/armeniya-1970512756.html

Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ

Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ - РИА Новости, 04.09.2024

Россия рассчитывает на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ

Москва рассчитывает, что в интересах будущей безопасности Армении и всего региона партнерство с Ереваном в рамках ОДКБ будет возобновлено, заявила официальный... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:18

2024-09-04T14:18

2024-09-04T14:18

армения

ереван

россия

мария захарова

никол пашинян

одкб

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в интересах будущей безопасности Армении и всего региона партнерство с Ереваном в рамках ОДКБ будет возобновлено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассчитываем, что в интересах будущей безопасности самой Армении, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет возобновлено", - сказала Захарова на брифинге. В феврале в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.

https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969687946.html

армения

ереван

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армения, ереван, россия, мария захарова, никол пашинян, одкб