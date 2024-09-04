https://ria.ru/20240904/armeniya-1970483769.html

Армения намерена участвовать в саммите БРИКС в Казани

Армения намерена участвовать в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024

Армения намерена участвовать в саммите БРИКС в Казани

Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил о намерении армянской стороны участвовать в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:41

2024-09-04T12:41

2024-09-04T12:41

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ЕРЕВАН, 4 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил о намерении армянской стороны участвовать в саммите БРИКС в Казани. "Да", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос журналиста, примет ли Армения участие в казанском саммите БРИКС 22-24 октября. Формат участия Еревана в этой встрече он не уточнил.

https://ria.ru/20240904/putin-1970479129.html

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