https://ria.ru/20240904/armeniya-1970483769.html
Армения намерена участвовать в саммите БРИКС в Казани
Армения намерена участвовать в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024
Армения намерена участвовать в саммите БРИКС в Казани
Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил о намерении армянской стороны участвовать в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:41
2024-09-04T12:41
2024-09-04T12:41
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ЕРЕВАН, 4 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил о намерении армянской стороны участвовать в саммите БРИКС в Казани. "Да", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос журналиста, примет ли Армения участие в казанском саммите БРИКС 22-24 октября. Формат участия Еревана в этой встрече он не уточнил.
https://ria.ru/20240904/putin-1970479129.html
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в мире, армения, казань, брикс, россия, саммит брикс
В мире, Армения, Казань, БРИКС, Россия, Саммит БРИКС
Армения намерена участвовать в саммите БРИКС в Казани
В МИД Армении заявили о намерении армянской стороны участвовать в саммите БРИКС