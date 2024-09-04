"Арктикуголь" снизит добычу угля на Шпицбергене на треть
"Арктикуголь" в 2024 году снизит добычу угля на Шпицбергене до 80 тысяч тонн
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание угледобывающей компании ФГУП ГТ "Арктикуголь" в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Здание угледобывающей компании ФГУП ГТ "Арктикуголь" в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Трест "Арктикуголь" в этом году намерен снизить добычу угля на Шпицбергене на треть - до 80 тысяч тонн, придерживаясь стратегии последовательно сокращать добычу угля и в дальнейшем отказаться от его экспорта, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный директор треста Ильдар Неверов.
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"В этом году мы добудем 80 тысяч тонн угля на уже новой лаве, мы вот как раз в этом году открыли новую, 30-ю северную лаву. Последовательно, как и планируем, снижаем добычу - в прошлом году добыли 120 тысяч тонн, в перспективе намерены снизить добычу до 40 тысяч тонн, чтобы только закрывать нужды нашей ТЭЦ и уже не экспортировать уголь", - сказал Неверов.
По его словам, в планах - чтобы доходы компании были "не угольными": так, компания развивает туризм на архипелаге, готовится к открытию международного научного центра. "Пока, конечно, экспортируем уголь - в этом году на экспорт уже ушло 36 тысяч тонн", - добавил Неверов.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.