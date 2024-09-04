https://ria.ru/20240904/arktikugol-1970385298.html

"Арктикуголь" снизит добычу угля на Шпицбергене на треть

"Арктикуголь" снизит добычу угля на Шпицбергене на треть - РИА Новости, 04.09.2024

"Арктикуголь" снизит добычу угля на Шпицбергене на треть

Трест "Арктикуголь" в этом году намерен снизить добычу угля на Шпицбергене на треть - до 80 тысяч тонн, придерживаясь стратегии последовательно сокращать добычу РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T02:54

2024-09-04T02:54

2024-09-04T02:54

шпицберген

россия

северный ледовитый океан

ильдар неверов

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Трест "Арктикуголь" в этом году намерен снизить добычу угля на Шпицбергене на треть - до 80 тысяч тонн, придерживаясь стратегии последовательно сокращать добычу угля и в дальнейшем отказаться от его экспорта, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный директор треста Ильдар Неверов. "В этом году мы добудем 80 тысяч тонн угля на уже новой лаве, мы вот как раз в этом году открыли новую, 30-ю северную лаву. Последовательно, как и планируем, снижаем добычу - в прошлом году добыли 120 тысяч тонн, в перспективе намерены снизить добычу до 40 тысяч тонн, чтобы только закрывать нужды нашей ТЭЦ и уже не экспортировать уголь", - сказал Неверов. По его словам, в планах - чтобы доходы компании были "не угольными": так, компания развивает туризм на архипелаге, готовится к открытию международного научного центра. "Пока, конечно, экспортируем уголь - в этом году на экспорт уже ушло 36 тысяч тонн", - добавил Неверов. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240603/ugol-1950081374.html

https://ria.ru/20240622/ugol-1954659474.html

шпицберген

россия

северный ледовитый океан

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шпицберген, россия, северный ледовитый океан, ильдар неверов, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)