https://ria.ru/20240904/altaj-1970550584.html
На Алтае задержали дебошира, разбившего стакан об лицо девушки
На Алтае задержали дебошира, разбившего стакан об лицо девушки - РИА Новости, 04.09.2024
На Алтае задержали дебошира, разбившего стакан об лицо девушки
Дебошира, который разбил стакан об лицо девушки в ресторане в Белокурихе, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщили в ГУМВД России по Алтайскому... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:58
2024-09-04T15:58
2024-09-04T15:58
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БАРНАУЛ, 4 сен – РИА Новости. Дебошира, который разбил стакан об лицо девушки в ресторане в Белокурихе, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщили в ГУМВД России по Алтайскому краю. Информация об инциденте появилась в соцсетях. Сообщалось, что во время дня рождения девушки в ресторане Белокурихи мужчина разбил стакан об ее лицо, нанеся глубокие порезы. Отмечалось, что молодой человек, находившийся с именинницей, попытался защитить ее, но также получил удар разбитым стаканом в область шеи. Люди возмущались, что дебошир до сих пор находится на свободе. "По предварительным данным, конфликт между девушкой 1996 года рождения и мужчиной 1985 года рождения произошел 23 августа… В результате два человека с резаными травмами обратились в центральную городскую больницу Белокурихи. Гражданин был доставлен в МО МВД России "Белокурихинский" для разбирательства", - говорится в сообщении полицейского главка. В ведомстве добавили, что проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Выяснение всех обстоятельств взяли на контроль в прокуратуре края. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль принятие окончательного процессуального решения, установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966887761.html
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происшествия, белокуриха, алтайский край, россия
Происшествия, Белокуриха, Алтайский край, Россия
На Алтае задержали дебошира, разбившего стакан об лицо девушки
Дебошира, разбившего стакан об лицо девушки на Алтае, доставили в отдел полиции
БАРНАУЛ, 4 сен – РИА Новости.
Дебошира, который разбил стакан
об лицо девушки в ресторане в Белокурихе, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщили в ГУМВД России по Алтайскому краю.
Информация об инциденте появилась в соцсетях. Сообщалось, что во время дня рождения девушки в ресторане Белокурихи мужчина разбил стакан об ее лицо, нанеся глубокие порезы. Отмечалось, что молодой человек, находившийся с именинницей, попытался защитить ее, но также получил удар разбитым стаканом в область шеи. Люди возмущались, что дебошир до сих пор находится на свободе.
"По предварительным данным, конфликт между девушкой 1996 года рождения и мужчиной 1985 года рождения произошел 23 августа… В результате два человека с резаными травмами обратились в центральную городскую больницу Белокурихи. Гражданин был доставлен в МО МВД России "Белокурихинский" для разбирательства", - говорится в сообщении полицейского главка.
В ведомстве добавили, что проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Выяснение всех обстоятельств взяли на контроль в прокуратуре края. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль принятие окончательного процессуального решения, установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.