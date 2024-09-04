https://ria.ru/20240904/altaj-1970550584.html

На Алтае задержали дебошира, разбившего стакан об лицо девушки

На Алтае задержали дебошира, разбившего стакан об лицо девушки - РИА Новости, 04.09.2024

На Алтае задержали дебошира, разбившего стакан об лицо девушки

Дебошира, который разбил стакан об лицо девушки в ресторане в Белокурихе, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщили в ГУМВД России по Алтайскому... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:58

2024-09-04T15:58

2024-09-04T15:58

происшествия

белокуриха

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 4 сен – РИА Новости. Дебошира, который разбил стакан об лицо девушки в ресторане в Белокурихе, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщили в ГУМВД России по Алтайскому краю. Информация об инциденте появилась в соцсетях. Сообщалось, что во время дня рождения девушки в ресторане Белокурихи мужчина разбил стакан об ее лицо, нанеся глубокие порезы. Отмечалось, что молодой человек, находившийся с именинницей, попытался защитить ее, но также получил удар разбитым стаканом в область шеи. Люди возмущались, что дебошир до сих пор находится на свободе. "По предварительным данным, конфликт между девушкой 1996 года рождения и мужчиной 1985 года рождения произошел 23 августа… В результате два человека с резаными травмами обратились в центральную городскую больницу Белокурихи. Гражданин был доставлен в МО МВД России "Белокурихинский" для разбирательства", - говорится в сообщении полицейского главка. В ведомстве добавили, что проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Выяснение всех обстоятельств взяли на контроль в прокуратуре края. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль принятие окончательного процессуального решения, установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20240818/peterburg-1966887761.html

https://ria.ru/20240308/barnaul-1931870379.html

белокуриха

алтайский край

россия

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происшествия, белокуриха, алтайский край, россия