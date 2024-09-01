https://ria.ru/20240901/zemletryasenie-1969866718.html

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 01.09.2024

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:49

2024-09-01T23:49

2024-09-01T23:49

в мире

папуа-новая гвинея

землетрясение

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 20.13 по времени UTC (23.13 мск) в 56 километрах к югу от города Пангуна. расположенного на острове Бугенвиль Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 49,8 километра. Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240829/zemletryasenie-1969125460.html

папуа-новая гвинея

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, папуа-новая гвинея, землетрясение