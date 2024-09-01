https://ria.ru/20240901/zemletryasenie-1969866718.html
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 01.09.2024
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:49
2024-09-01T23:49
2024-09-01T23:49
в мире
папуа-новая гвинея
землетрясение
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 20.13 по времени UTC (23.13 мск) в 56 километрах к югу от города Пангуна. расположенного на острове Бугенвиль Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 49,8 километра. Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240829/zemletryasenie-1969125460.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея, землетрясение
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Землетрясение
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
USGS: у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,6
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 20.13 по времени UTC (23.13 мск) в 56 километрах к югу от города Пангуна. расположенного на острове Бугенвиль Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 49,8 километра.
Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.