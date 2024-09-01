https://ria.ru/20240901/zaschita-1969767452.html

Ремонтники увеличивают защиту боевых машин пехоты от противотанковых мин

Ремонтники увеличивают защиту боевых машин пехоты от противотанковых мин - РИА Новости, 01.09.2024

Ремонтники увеличивают защиту боевых машин пехоты от противотанковых мин

Ремонтно-восстановительные подразделения 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады увеличивают защиту боевых машин пехоты от противотанковых РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T05:33

2024-09-01T05:33

2024-09-01T05:33

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные подразделения 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады увеличивают защиту боевых машин пехоты от противотанковых мин, учитывая полученный в ходе СВО опыт, сообщили журналистам в министерстве обороны. Как сказано в сообщении ведомства, днище корпуса усиливается дополнительными противоминными поддонами, установленными под рабочими местами механика-водителя и командира. Такая модернизация создаёт воздушную подушку между основным днищем боевой машины. Подобные улучшения повышают живучесть машин и экипажей при подрыве на противотанковых минах, а легкость установки таких бронелистов позволяет проводить модернизацию боевых машин пехоты в полевых условиях. "Изучая опыт боевых действий в ходе СВО конкретно, мы пришли к тому, что нужно эти места усиливать и дополнительно защищать, так сказать, фальш-дном. Провели специальные испытания и сейчас решением командира оснащаем БМП-1 и БМП-2 дополнительной защитой", - рассказал военнослужащий с позывным "Казбек" на видео, предоставленном РИА Новости министерством обороны. Как добавили в ведомстве, военные специалисты-ремонтники в круглосуточном режиме занимаются модернизацией и восстановлением боевой и специальной техники. Кроме устранения поломок, военнослужащие доукомплектовывают боевые машины комплектами динамической и противодронной защиты, проводят сварочные, токарные и слесарные работы. Перед отправкой техники на передовую все установленные новшества испытывают на полигоне в тыловом районе. Боевая машина пехоты предназначена для перевозки и десантирования штурмовиков, а также поддержки их огнем. Еще одной важнейшей функцией такой техники является защита личного состава от пуль, снарядов и осколков.

https://ria.ru/20240824/podpole-1968182102.html

https://ria.ru/20240610/razminirovanie-1951850850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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