https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников - РИА Новости, 01.09.2024
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС утверждает, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:24
2024-09-01T23:24
2024-09-01T23:57
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израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля."Настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках", - сказал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, отвечающий в движении за вопрос обмена, в интервью телеканалу Al Jazeera.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников
ХАМАС: 6 погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля