https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html

В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников

В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников - РИА Новости, 01.09.2024

В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:24

2024-09-01T23:24

2024-09-01T23:57

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля."Настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках", - сказал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, отвечающий в движении за вопрос обмена, в интервью телеканалу Al Jazeera.

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969812187.html

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа