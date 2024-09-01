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В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников - РИА Новости, 01.09.2024
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23:24 01.09.2024 (обновлено: 23:57 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников - РИА Новости, 01.09.2024
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС утверждает, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:24
2024-09-01T23:57
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля."Настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках", - сказал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, отвечающий в движении за вопрос обмена, в интервью телеканалу Al Jazeera.
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израиль
сектор газа
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников

ХАМАС: 6 погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара Израиля.
«
"Настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках", - сказал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, отвечающий в движении за вопрос обмена, в интервью телеканалу Al Jazeera.
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения
Вчера, 14:29
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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