https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969860591.html

Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении тел заложников ХАМАС

Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении тел заложников ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024

Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении тел заложников ХАМАС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении израильскими военными тел шести заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:39

2024-09-01T22:39

2024-09-01T22:39

в мире

австрия

израиль

рафах (провинция)

карл нехаммер

александр лобанов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении израильскими военными тел шести заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре, призвав достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении оставшихся заложников в Израиль. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. "Гибель шести невинных заложников, которые были насильственно похищены 7 октября и теперь жестоко убиты террористической организацией ХАМАС, просто ужасна. ...Слишком много людей было убито или стало жертвами террора ХАМАС. Пришло время достичь прекращения огня и вернуть оставшихся заложников домой - сейчас!", - говорится в сообщении в соцсети X канцлера. Канцлер также выразил соболезнования семьям погибших заложников.

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

австрия

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австрия, израиль, рафах (провинция), карл нехаммер, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году