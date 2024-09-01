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Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении тел заложников ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024
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22:39 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969860591.html
Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении тел заложников ХАМАС
Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении тел заложников ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024
Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении тел заложников ХАМАС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении израильскими военными тел шести заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:39
2024-09-01T22:39
в мире
австрия
израиль
рафах (провинция)
карл нехаммер
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении израильскими военными тел шести заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре, призвав достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении оставшихся заложников в Израиль. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. "Гибель шести невинных заложников, которые были насильственно похищены 7 октября и теперь жестоко убиты террористической организацией ХАМАС, просто ужасна. ...Слишком много людей было убито или стало жертвами террора ХАМАС. Пришло время достичь прекращения огня и вернуть оставшихся заложников домой - сейчас!", - говорится в сообщении в соцсети X канцлера. Канцлер также выразил соболезнования семьям погибших заложников.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
австрия
израиль
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в мире, австрия, израиль, рафах (провинция), карл нехаммер, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Австрия, Израиль, Рафах (провинция), Карл Нехаммер, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении тел заложников ХАМАС

Канцлер Австрии Нехаммер призвал скорее добиться прекращения огня в секторе Газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал новость об обнаружении израильскими военными тел шести заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре, призвав достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении оставшихся заложников в Израиль.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.
«
"Гибель шести невинных заложников, которые были насильственно похищены 7 октября и теперь жестоко убиты террористической организацией ХАМАС, просто ужасна. ...Слишком много людей было убито или стало жертвами террора ХАМАС. Пришло время достичь прекращения огня и вернуть оставшихся заложников домой - сейчас!", - говорится в сообщении в соцсети X канцлера.
Канцлер также выразил соболезнования семьям погибших заложников.
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В миреАвстрияИзраильРафах (провинция)Карл НехаммерАлександр ЛобановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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