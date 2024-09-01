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На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения - РИА Новости, 01.09.2024
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14:29 01.09.2024 (обновлено: 16:38 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969812187.html
На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения
На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения - РИА Новости, 01.09.2024
На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения
На телах шестерых израильских заложников, найденных военными в туннеле на юге сектора Газа, обнаружены пулевые ранения головы и других частей тела, состояние... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:29
2024-09-01T16:38
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. На телах шестерых израильских заложников, найденных военными в туннеле на юге сектора Газа, обнаружены пулевые ранения головы и других частей тела, состояние тел говорит о том, что их держали в суровых условиях, сообщил в воскресенье портал Ynet со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы. "На телах шести похищенных, найденных в туннеле в Рафахе, были обнаружены следы от огнестрельных ранений головы и в других частей тела. Вскрытие показало запущенное состояние тел, а также признаки травм, полученных ранее", - говорится в публикации. По данным портала, судмедэксперты полагают, что заложники были убиты в течение последних 48 часов. Одного из этой группы заложников какое-то время держали связанным. В субботу вечером израильские военные обнаружили в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, похищенных 7 октября 2023 года и убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240901/izrail-1969776550.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Александр Лобанов, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения

Ynet: на телах заложников, найденных в Газе, обнаружили пулевые ранения

© Israel Defense ForcesКадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Israel Defense Forces
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. На телах шестерых израильских заложников, найденных военными в туннеле на юге сектора Газа, обнаружены пулевые ранения головы и других частей тела, состояние тел говорит о том, что их держали в суровых условиях, сообщил в воскресенье портал Ynet со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы.
"На телах шести похищенных, найденных в туннеле в Рафахе, были обнаружены следы от огнестрельных ранений головы и в других частей тела. Вскрытие показало запущенное состояние тел, а также признаки травм, полученных ранее", - говорится в публикации.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС
Вчера, 08:57
По данным портала, судмедэксперты полагают, что заложники были убиты в течение последних 48 часов. Одного из этой группы заложников какое-то время держали связанным.
В субботу вечером израильские военные обнаружили в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, похищенных 7 октября 2023 года и убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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