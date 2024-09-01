На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения
Ynet: на телах заложников, найденных в Газе, обнаружили пулевые ранения
© Israel Defense ForcesКадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
© Israel Defense Forces
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. На телах шестерых израильских заложников, найденных военными в туннеле на юге сектора Газа, обнаружены пулевые ранения головы и других частей тела, состояние тел говорит о том, что их держали в суровых условиях, сообщил в воскресенье портал Ynet со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы.
"На телах шести похищенных, найденных в туннеле в Рафахе, были обнаружены следы от огнестрельных ранений головы и в других частей тела. Вскрытие показало запущенное состояние тел, а также признаки травм, полученных ранее", - говорится в публикации.
По данным портала, судмедэксперты полагают, что заложники были убиты в течение последних 48 часов. Одного из этой группы заложников какое-то время держали связанным.
В субботу вечером израильские военные обнаружили в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, похищенных 7 октября 2023 года и убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.